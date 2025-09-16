Розлучилися через алкоголізм: що відомо про першого чоловіка Алли Пугачової

Пугачова вперше вийшла заміж у 20 років і шлюб тривали лише чотири роки

Радянська і російська співачка Алла Пугачова, яка втекла із країни-агресорки і нещодавно назвала причину, вперше вийшла заміж у 20 років. Саме від нього примадонна і народила доньку Крістіну. Проте їхній союз тривав лише кілька років.

Шлюб розірвався через алкогольну залежність. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про першого чоловіка Алли Пугачової.

Першого чоловіка Алли Борисівни звати Міколас Орбакас. Він походив із родини артистів цирку і пішов стопами батьків — став працювати у жанрі акробатики. Із Пугачовою він одружився у 1969 році. Обранець співачки був творчою особистістю і підтримував у кар’єрі дружину. Проте через складний графік і постійні гастролі коханої, він відчував тиск.

Весілля Алли Пугачової і Міколаса Орбакаса

Тоді подружжя жило бідно. Майже весь свій час вони проводили на гастролях. І хоч з часом фінансова ситуація покращилася, почуття Алли та Ніколаса згасли. Коли їхній доньці Крістіні було лише два роки, Пугачова та Орбакас розлучилися.

Алла Пугачова з чоловіком Міколасом і донькою Крістіною

Пізніше Ніколас зізнався, що причиною розриву стали його алкогольна залежність. А також те, що дружина часто гастролювала, була зациклена на кар’єрі і рідко бувала вдома.

Алла Пугачова з ексом Орбакасом і їхньою спільною донькою Крістіною

Після розлучення Алла і Міколас залишилися у гарних стосунках заради доньки. Коли шлюб розпався, кар’єра як Орбакаса, так і Пугачової пішла вгору. З роками він став відомим артистом цирку, а вона — видатною співачкою.

З часом Міколас одружився вдруге. Його новою обраницею стала гімнастка Марія. До слова, Орбакас називав її повною протилежністю Пугачової. У шлюбі вони вже більше 30 років.

