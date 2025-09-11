Яскраві макіяжі та глибокі декольте: як виглядала Пугачова на піку слави (фото)

Пугачова була головною зіркою в СРСР, але не співала "типові" пісні того часу

Популярна російська та радянська співачка Алла Пугачова, яка втекла із країни-агресорки через людину Путіна, стала символом цілої епохи. Вона збирала зали, де були аншлаги, мала сотні тисяч фанатів, деякі з яких її навіть переслідували.

Артистка обирала сміливі сценічні костюми, більшість пісень швидко ставали хітами, завдяки яким вона й отримала титул "примадонни". "Телеграф" вирішив пригадати, якою була Алла Пугачова на піку популярності.

За даними Вікіпедії, Пугачова стала першою вільною співачкою в СРСР — вона зробила справжній "переворот" на естраді під час брежнєвського застою. Артистка відмовлялася співати притаманні для Радянського Союзу пісні про КПРС, Леніна і революцію. Співачка обирала виконувати ліричні пісні і загалом те, що сама хотіла.

Алла Пугачова на початку своєї кар'єри

Справжнім феноменом вона стала у 1970-80-х роках. Зараз примадонні 76 років, і хоч вона дала останній сольний концерт у 2019 році, залишається популярною у пострадянському просторі. Упізнаваною в СРСР та за його межами Пугачову зробила пісня "Арлекіно", яка згодом стала візитною карткою артистки.

Концертні зали, де виступала примадонна, налічували тисячі людей. Вона збирала великі палаци культури у Москві, Ленінграді, Волгограді тощо.

Алла Пугачова під час виступу

Стиль співачки не був притаманним для артистів того часу. Вона вдягала яскраві костюми, робила блакитний, зелений та помаранчевий макіяж, що вирізняло її серед інших виконавців. Пугачова експериментувала зі стилем, зачісками і сценічними образами.

Пугачова не боялася робити яскравий макіяж

Народну любов та популярність Пугачова отримала завдяки кільком композиціям. Тепер ці пісні асоціюються у людей саме з нею, а ті, чия молодість припала на роки Радянського Союзу, й досі знають їх напам’ять. Серед найпопулярніших композицій примадонни — "Ты на свете есть", "Миллион алых роз", "Так же, как все", "Две звезды", "Любовь, похожая на сон".

Алла Пугачова в молодості

Наприкінці 1970-х Пугачову переслідував маніяк Анатолій Нагієв, який ще у колонії почув її пісні й почав одержимо стежити за співачкою. Після звільнення він надсилав їй листи з погрозами, намагався з’являтися біля дому й після концертів, а в одному з повідомлень призначив зустріч біля Головпоштамту. Туди разом із міліцією приїхав тодішній чоловік Пугачової Олександр Стефанович, де Нагієва й затримали — при ньому була сокира. Пізніше з’ясувалося, що він причетний до кількох убивств жінок, і у 1981 році його стратили.

Раніше Алла Пугачова розповідала про свій концерт у Чорнобилі. Співачка знала, що виступати там небезпечно, але не могла відмовити тим, хто боровся із наслідками техногенної катастрофи.