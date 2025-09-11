Яркие макияжи и глубокие декольте: как выглядела Пугачева на пике славы (фото)

Пугачева была главной звездой в СССР, но не пела "типичные" песни того времени

Популярная российская и советская певица Алла Пугачева, которая сбежала из страны-агрессора из-за человека Путина, стала символом целой эпохи. Она собирала залы, где были аншлаги, имела сотни тысяч фанатов, некоторые из которых ее даже преследовали.

Артистка выбирала смелые сценические костюмы, большинство песен быстро становились хитами, благодаря которым она и получила титул "примадонны". "Телеграф" решил вспомнить, какой была Алла Пугачева на пике популярности.

По данным Википедии, Пугачева стала первой свободной певицей в СССР — она совершила настоящий "переворот" на эстраде во время брежневского застоя. Артистка отказывалась петь присущие Советскому Союзу песни о КПСС, Ленине и революции. Певица выбирала исполнять лирические песни и репертуар, который выбирала сама.

Алла Пугачева в начале своей карьеры

Подлинным феноменом она стала в 1970-80-х годах. Сейчас примадонне 76 лет и, хоть она дала последний сольный концерт еще в 2019 году, остается популярной в постсоветском пространстве. Узнаваемой в СССР и за его пределами Пугачеву сделала песня "Арлекино", которая впоследствии стала визитной карточкой артистки.

Концертные залы, где выступала примадонна, вмещали тысячи человек. Она собирала большие дворцы культуры в Москве, Ленинграде, Волгограде и т.д.

Алла Пугачева во время выступления

Стиль певицы не был присущ артистам того времени. Она надевала яркие костюмы, делала голубой, зеленый и оранжевый макияж, что отличало ее от других исполнителей. Пугачева экспериментировала со стилем, прически и сценическими образами.

Пугачева не боялась делать яркий макияж

Народная любовь и популярность Пугачева получила благодаря нескольким композициям. Теперь эти песни ассоциируются у людей именно с ней, а те, чья молодость пришлась на годы Советского Союза, до сих пор знают их наизусть. Среди самых популярных композиций примадонны — "Ты на свете есть", "Миллион алых роз", "Так же, как все", "Две звезды", "Любовь, похожая на сон".

Алла Пугачева в молодости

В конце 1970-х Пугачеву преследовал маньяк Анатолий Нагиев, который еще в колонии услышал ее песни и начал одержимо следить за певицей. После освобождения он посылал ей письма с угрозами, пытался появляться возле дома и назначил встречу возле Главпочтамта. Туда вместе с милицией приехал тогдашний муж Пугачевой Александр Стефанович, где Нагиева и задержали – при нем был топор. Позже выяснилось, что он причастен к нескольким убийствам женщин, и в 1981 году его казнили.

Ранее Алла Пугачева рассказывала о своем концерте в Чернобыле. Певица знала, что выступать там опасно, но не могла отказать боровшимся с последствиями техногенной катастрофы.