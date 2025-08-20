Давно виїхав з Росії і розлучився з дружиною-тусовщицею: як виглядає онук Пугачової і де він зараз (фото)
Микита заявив, що у них з Альоною стали різні погляди на життя
Російський музикант Микита Пресняков, який є онуком зірки радянської естради Алли Пугачової, заявив, що розлучається з дружиною Альоною Красновою. Пара разом жила в США, але їхній шлюб давно супроводжувався чутками та скандалами.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Микита Пресняков і що відомо про його життя. Ми дізналися деякі деталі про його дружину Альону, з якою він розлучився після 10 років шлюбу.
Микита Пресняков — де зараз онук Алли Пугачової
У 2022 році співачка Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та своїми дітьми виїхала з Росії, оскільки підтримала Україну у війні. Її онук Микита Пресняков із дружиною Альоною також вирішив поїхати.
Музикант перетнув кордон Росії та Естонії і незабаром опинився в США, де давно живе його мама Крістіна Орбакайте. В Америці Микита розпочав життя з чистого аркуша, створив кавер-групу та писав музику для серіалів та ігор.
Судячи з облікового запису в Instagram Микита насолоджується життям за океаном, займається творчістю, а також подорожує Європою.
Що відомо про розлучення Микити Преснякова та його дружини Альони
Історія кохання Микити Преснякова та Альони Краснової розпочалася у 2014 році. Пара оголосила про свої романтичні стосунки, коли дівчині було лише 17 років і вона навчалася у 11 класі.
Відомо, що Альона Краснова належала до "золотої молоді", її батько є у Росії відомим бізнесменом і одразу схвалив вибір доньки. У 2017 році пара зіграла шикарне весілля, у ЗМІ його охрестили "королівським". Подружжя зайнялося спільним бізнесом — відкрили магазин модного одягу.
Але після весілля Альону все частіше бачили в компанії подруг у різних ресторанах та на розважальних заходах. У мережі дівчину критикували за те, що замість тусовок краще зайнятися облаштуванням сімейного гніздечка та готуватись до поповнення у родині. Але Краснова відповідала, що найближчим часом не збирається заводити дітей.
Після переїзду до США дружину Преснякова почали часто бачити в Москві, вона приїжджала відвідати друзів, з’являлася на вечірках та блогерських заходах. Шанувальники почали помічати, що пара живе начебто в паралельних світах, бо Микита публікував фотографії з репетицій, а Альона — із московських ресторанів.
У мережі давно ходили чутки, що у шлюбі онука Пугачової виникли проблеми, але спочатку пара все заперечувала. Однак нещодавно у соціальній мережі Микита та Альона оголосили про своє розлучення, зазначивши, що у них з’явилися різні погляди на життя та спільне майбутнє.
Ми по-різному бачимо сім’ю, ролі у стосунках і те, яким має бути наступний етап. Це не означає, що хтось правий чи винуватий. Це означає, що ми виросли у різні сторони
