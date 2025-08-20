Давно уехал из России и развелся с женой-тусовщицей: как выглядит внук Пугачевой и где он сейчас (фото)

Никита заявил, что у них с Аленой стали разные взгляды на жизнь

Российский музыкант Никита Пресняков, который является внуком звезды советской эстрады Аллы Пугачевой, заявил, что разводится с женой Аленой Красновой. Пара вместе жила в США, но их брак давно сопровождался слухами и скандалами.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Никита Пресняков и что известно о его жизни. Мы узнали некоторые детали о его жене Алене, с которой он расстался после 10 лет брака.

Никита Пресняков — где сейчас внук Аллы Пугачевой

В 2022 году певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и своими детьми выехала из России, поскольку поддержала Украину в войне. Ее внук Никита Пресняков с женой Аленой также принял решение уехать.

Внук Аллы Пугачевой уехал в США

Музыкант пересек границу России и Эстонии и вскоре оказался в США, где давно живет его мама Кристина Орбакайте. В Америке Никита начал жизнь с чистого листа, создал кавер-группу и писал музыку для сериалов и игр.

Никита Пресняков занимается творчеством

Судя по аккаунту в Instagram Никита наслаждается жизнью за океаном, занимается творчеством, а также путешествует по Европе.

Как сейчас выглядит Никита Пресняков

Что известно о разводе Никиты Преснякова и его жене Алене

История любви Никиты Преснякова и Алены Красновой началась в 2014 году. Пара объявила о своих романтических отношениях, когда девушке было всего 17 лет и она училась в 11-м классе.

Бывшая жена Никиты Преснякова

Известно, что Алена Краснова принадлежала к "золотой молодежи", ее отец является в России известным бизнесменом и сразу одобрил выбор дочери. В 2017 году пара сыграла шикарную свадьбу, в СМИ ее окрестили "королевской". Супруги занялись общим бизнесом — открыли магазин модной одежды.

Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году

Но после свадьбы Алену все чаще видели в компании подруг в различных ресторанах и на развлекательных мероприятиях. В сети девушку критиковали за то, что вместо тусовок лучше заняться обустройством семейного гнездышка и готовиться к пополнению в семье. Но Краснова отвечала, что в ближайшее время не собирается заводить детей.

Алена Краснова после свадьбы часто появлялась на вечеринках

После переезда в США жену Преснякова стали часто видеть в Москве, она приезжала навестить друзей, появлялась на вечеринках и блогерских мероприятиях. Поклонники стали замечать, что пара живет как будто в параллельных мирах, потому что Никита публиковал фотографии с репетицией, а Алена — из московских ресторанов.

Алена Краснова осталяла мужа в США и приезжала в Москву

В сети давно ходили слухи, что в браке внука Пугачевой появились проблемы, но поначалу пара все отрицала. Однако недавно в социальной сети Никита и Алена объявили о своем разводе, отметив, что у них появились разные взгляды на жизнь и совместное будущее.

Внук Пугачевой развелся с женой Аленой Красновой после 10 лет брака

Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны Никита Пресняков

