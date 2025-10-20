"Я ей благодарен": Киркоров ответил на унижения Пугачевой по поводу "брака с отчаяния"

Киркоров сказал, что претензий к бывшей жене у него нет

Популярный российский певец Филипп Киркоров, недавно едва не убившийся на сцене, отреагировал на слова своей экс-жены Аллы Пугачевой о том, что она вышла за него замуж из жалости. Артист не стал отстаивать себя, а просто сказал, что благодарен ей за все.

Что следует знать

Ранее Алла Пугачева заявила, что вышла замуж за Киркорова, потому что хотела помочь ему с карьерой

Певец в свою очередь лишь выразил благодарность экс-жене за десять лет брака

Об этом певец рассказал одном из российских изданий. Путинист заявил, что не имеет никаких претензий к примадонне на этот счет.

"Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен ей, он меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов. Это был счастливый период моей жизни", — признался Киркоров.

Филипп Киркоров

Напомним, что в последнем интервью Алла Пугачева рассказала, что вышла замуж за Киркорова из отчаяния. По словам артистки, тогда ее достали ее мама и его бабушка, которые просили "помочь Филипчику".

"Это тоже особая история, потому что она умирала. Я приехала к ней, она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах в горох, в перьях. Она говорит: ну что это? Ну подскажи ему, подскажи ему что-нибудь. ему. Трудно вспоминать», — призналась Пугачева.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

