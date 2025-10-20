"Я їй вдячний": Кіркоров відповів на приниження Пугачової щодо "шлюбу з відчаю"

Кіркоров сказав, що претензій до колишньої дружини не має

Популярний російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно ледь не вбився на сцені, відреагував на слова своєї ексдружини Алли Пугачової про те, що вона вийшла за нього заміж з жалю. Артист не став відстоювати себе, а просто сказав, що вдячний їй за все.

Що варто знати

Раніше Алла Пугачова заявила, що вийшла заміж за Кіркорова, бо хотіла допомогти йому з кар'єрою

Співак своєю чергою лише висловив вдячність ексдружині за десять років шлюбу

Про це співак розповів для одного із російських видань. Путініст заявив, що не має жодних претензій до примадонни з цього приводу.

"Це моя близька людина. 10 років не викинеш із історії мого життя. Я вдячний їй, вона мене багато чого навчила. У мене немає до неї жодних претензій та питань. То був щасливий період мого життя", — зізнався Кіркоров

Філіп Кіркоров

Нагадаємо, що в останньому інтерв’ю Алла Пугачова розповіла, що вийшла заміж за Кіркорова з відчаю. За словами артистки, тоді її дістали її мама і його бабуся, які просили "допомогти Філіпчіку".

"Це теж особлива історія, тому що вона вмирала. Я приїхала до неї, вона мені ставить касету, а він там співав якусь пісеньку в штанях у горох, у пір'ї. Вона каже: ну що це? Ну підкажи йому, підкажи йому що-небудь. Коли вона вже зовсім погана була, вона сказала: прошу тебе, не залишай його, допоможи йому, будь із ним, будь як мати йому. Важко згадувати", — зізналася Пугачова.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров

