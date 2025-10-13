Розлютила росіян і виїхала з країни: куди пропала Орбакайте і що говорить про війну (фото)
Орбакайте намагається не говорити на політичні теми
Відома співачка Крістіна Орбакайте, як і її мати Алла Пугачова, розірвала зв’язки з Росією, але відкрито засуджувати дії путінського режиму не стала. Артистка продовжує займатись концертною діяльністю за кордоном.
Що варто знати:
- Співачка Крістіна Орбакайте вважалася однією з головних зірок російського шоубізнесу
- Артистка спочатку виступила проти війни, потім "перевзулась", але потрапила в немилість росіян
- Крістіна Орбакайте живе у США та виступає з гастролями
Куди зникла Крістіна Орбакайте і як змінилася
Відома співачка Крістіна Орбакайте була однією з головних знаменитостей російського шоубізнесу. Крім успішної музичної кар’єри, вона добре зарекомендувала себе як актриса театру і кіно.
Але все змінилося від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Крістіна Орбакайте продовжила працювати на батьківщині, але все частіше стикалася з немилістю громадян.
У грудні 2022 року артистка опинилася в центрі скандалу, бо вийшла на сцену програми "Дуети" разом з Ігорем Ніколаєвим у костюмах кольору українського прапора. Орбакайте була в жовтій сукні, а Ніколаєв — чорних штанах та піджаку темно-синього кольору. Росіяни побачили у цьому підтримку України та почали критикувати співачку.
Незабаром Крістіну Орбакайте виключили з новорічних заходів, ймовірно, це було пов’язано з антивоєнною позицією її матері Алли Пугачової та Максима Галкіна. Потім у Росії почали скасовувати концерти артистки.
З кінця зими 2023 року Крістіна Орбакайте живе з другим чоловіком Михайлом Земцовим та донькою Клавдією у Маямі (США). Її старший син Микита після початку війни також переїхав до Америки.
У США та Європі артистка продовжує концертну діяльність, щоправда, не в усіх країнах їй раді. Навесні 2025 року Крістині Орбакайте заборонили в’їзд до Латвії через її неоднозначну позицію щодо війни в Україні.
Що Крістіна Орбакайте говорить про війну
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у соціальній мережі Крістіна Орбакайте засудила військові дії. Артистка опублікувала чорний квадрат і написала: "Тільки Мирного Неба! Ні війні!" Однак через деякий час публікація була видалена з її профілю в Instagram.
Співачка "перевзулась" і в березні 2024 року підтримала російських окупантів та їхні родини. Петербурзький депутат Костянтин Чебикін заявив, що Орбакайте нібито надала 50 квитків на свій концерт у Петербурзі для сімей військовослужбовців. Сама артистка цю інформацію не коментувала, але виявилося, що цей виступ був її останнім на території Росії.
Зазначимо, дочка Алли Пугачової виступала в окупованому Криму, за що потрапила до бази "Миротворець". Після заборони на в’їзд до Литви через свою мовчазну позицію щодо війни Орбакайте зробила заяву, але не назвала Росію агресором і уникала слова "війна". Наразі вона також продовжує уникати політичних тем.
Відбулися всі ці події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини. Я подумала, що ось зараз саме час для пісні "Алла співатиме", яку їй (Аллі Пугачовій — прим. авт.) принесли ще в мирний час.
Багато росіян критикують Орбакайте, заявляючи, що вона "не потрібна ні Росії, ні США". Співачка рідко відповідає хейтерам, але одного разу не витримала і заявила, що "у неї все зашибісь".
Тим, хто мене не любить, не любив, розлюбив — хочу сказати, що в мене все зашибісь. У мене купа творчих планів, ніде ніколи не провалююся. У мене вже такий імунітет за ці роки нічого до мене не прилипає. Мені завжди було, є і буде що заспівати і що сказати вдячній публіці
