Розлютила росіян і виїхала з країни: куди пропала Орбакайте і що говорить про війну (фото)

Орбакайте намагається не говорити на політичні теми

Відома співачка Крістіна Орбакайте, як і її мати Алла Пугачова, розірвала зв’язки з Росією, але відкрито засуджувати дії путінського режиму не стала. Артистка продовжує займатись концертною діяльністю за кордоном.

Що варто знати:

Співачка Крістіна Орбакайте вважалася однією з головних зірок російського шоубізнесу

Артистка спочатку виступила проти війни, потім "перевзулась", але потрапила в немилість росіян

Крістіна Орбакайте живе у США та виступає з гастролями

Куди зникла Крістіна Орбакайте і як змінилася

Відома співачка Крістіна Орбакайте була однією з головних знаменитостей російського шоубізнесу. Крім успішної музичної кар’єри, вона добре зарекомендувала себе як актриса театру і кіно.

Крістіна Орбакайте була зіркою російського шоу-бізнесу

Але все змінилося від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Крістіна Орбакайте продовжила працювати на батьківщині, але все частіше стикалася з немилістю громадян.

У грудні 2022 року артистка опинилася в центрі скандалу, бо вийшла на сцену програми "Дуети" разом з Ігорем Ніколаєвим у костюмах кольору українського прапора. Орбакайте була в жовтій сукні, а Ніколаєв — чорних штанах та піджаку темно-синього кольору. Росіяни побачили у цьому підтримку України та почали критикувати співачку.

Крістіна Орбакайте розлютила росіян

Незабаром Крістіну Орбакайте виключили з новорічних заходів, ймовірно, це було пов’язано з антивоєнною позицією її матері Алли Пугачової та Максима Галкіна. Потім у Росії почали скасовувати концерти артистки.

Крістіна Орбакайте поїхала з Росії

З кінця зими 2023 року Крістіна Орбакайте живе з другим чоловіком Михайлом Земцовим та донькою Клавдією у Маямі (США). Її старший син Микита після початку війни також переїхав до Америки.

Крістіна Орбакайте з чоловіком та сестрою

У США та Європі артистка продовжує концертну діяльність, щоправда, не в усіх країнах їй раді. Навесні 2025 року Крістині Орбакайте заборонили в’їзд до Латвії через її неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Що Крістіна Орбакайте говорить про війну

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у соціальній мережі Крістіна Орбакайте засудила військові дії. Артистка опублікувала чорний квадрат і написала: "Тільки Мирного Неба! Ні війні!" Однак через деякий час публікація була видалена з її профілю в Instagram.

Як виглядає Крістіна Орбакайте

Співачка "перевзулась" і в березні 2024 року підтримала російських окупантів та їхні родини. Петербурзький депутат Костянтин Чебикін заявив, що Орбакайте нібито надала 50 квитків на свій концерт у Петербурзі для сімей військовослужбовців. Сама артистка цю інформацію не коментувала, але виявилося, що цей виступ був її останнім на території Росії.

Крістіна Орбакайте виступає за кордоном

Зазначимо, дочка Алли Пугачової виступала в окупованому Криму, за що потрапила до бази "Миротворець". Після заборони на в’їзд до Литви через свою мовчазну позицію щодо війни Орбакайте зробила заяву, але не назвала Росію агресором і уникала слова "війна". Наразі вона також продовжує уникати політичних тем.

Відбулися всі ці події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини. Я подумала, що ось зараз саме час для пісні "Алла співатиме", яку їй (Аллі Пугачовій — прим. авт.) принесли ще в мирний час. Крістіна Орбакайте

Багато росіян критикують Орбакайте, заявляючи, що вона "не потрібна ні Росії, ні США". Співачка рідко відповідає хейтерам, але одного разу не витримала і заявила, що "у неї все зашибісь".

Крістіна Орбакайте із сім’єю в США

Тим, хто мене не любить, не любив, розлюбив — хочу сказати, що в мене все зашибісь. У мене купа творчих планів, ніде ніколи не провалююся. У мене вже такий імунітет за ці роки нічого до мене не прилипає. Мені завжди було, є і буде що заспівати і що сказати вдячній публіці Крістіна Орбакайте

