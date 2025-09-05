Перестав бути затребуваним у Росії: де зараз актор Андрій Біланов і що говорить про війну в Україні

Артист родом із українського Нікополя, але побудував кар’єру в російському кіно

Андрій Біланов — російський актор українського походження, який побудував кар’єру в Москві. Незважаючи на своє коріння, він "виступає за мир", але підтримує російську армію та російську пропаганду про "нацистів і бандерівців". Цього дня, 5 вересня, Біланов відзначає день народження, йому виповнилося 57 років.

"Телеграф" розповість, що відомо про Андрія Біланова, де він зараз і що говорить про війну в Україні.

Біланов — українське походження і проросійська позиція

Андрій Біланов народився 5 вересня 1968 року у Нікополі Дніпропетровської області. У дитинстві якийсь час жив у Росії, але в 11 років батьки повернулися до України. Однак навчатися майбутній актор вибрав у Москві. Він у 1990 році закінчив ВДІК, служив у радянській армії та активно займався спортом.

Андрій Біланов у молодості

Зніматися в кіно та серіалах Біланов почав відносно пізно – у 33 роки. Найчастіше актор отримував другорядні ролі у російських серіалах.

Андрій Біланов почав зніматися в кіно та серіалах після 30 років

Серед ключових робіт — кілька сезонів серіалу "Ментівські війни". Роль майора поліції принесла Андрію Біланову найбільшу популярність та впізнаваність у Росії. Також він знявся в серіалах "Топтуни", "Лють", "Райські яблучка", "Ундіна" та інших. Загалом у доробку актора близько 50 ролей.

Андрій Біланов на початку кар’єри

Останній проект, у якому знімався Біланов — серіал "Земський лікар. Вісім років по тому". У 2023 році він зіграв у ньому одну з головних ролей. Проте з того часу затребуваність Біланова як актора зійшла нанівець. Останні два роки він не з’являвся в нових російських проектах і став рідше згадуватися в пресі.

Андрій Біланов знявся у півсотні картин в Росії

Що Біланов каже про війну в Україні?

Андрій Біланов залишається жити та працювати у Москві. Відомо, що він тричі був одружений, має дітей, проте зараз живе цивільним шлюбом зі своєю помічницею Оксаною Семеновою.

Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, актор згадав своє українське походження, проте обрав залишатися у РФ. Він зробив пост у своєму Instagram, де написав, що він з Нікополя і що там залишилися його друзі та рідня.

Пост Біланова після початку повномасштабної війни в Україні

Однак на цьому пості в стилі "нет войне" все і закінчилося. Біланов не виїхав з Росії і продовжує заробляти криваві рублі. Більше того, на своїй сторінці у соцмережі "ВКонтакті" він публікував пости, де критикував "бандерівців та нацистів в Україні" та згадував "геноцид на Донбасі".

Андрій Біланов зараз

Андрій Біланов тепер став менш затребуваним актором

