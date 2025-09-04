Радіє життю в Росії, поки рідне місто бомблять: що відомо про актора Романа Шумилова і що він говорить про війну

Артист народився на Донбасі, але пов’язав своє життя із Росією

Роман Шумилов — відомий російський актор з українським корінням. Він народився на Донбасі, але вчився і залишився жити у Росії. Тепер він вважає за краще мовчати про війну в рідній країні і насолоджується життям в РФ.

"Телеграф" розповість, що відомо про актора Романа Шумилова, його позицію та як він зараз живе.

Роман Шумилов — що про нього відомо?

Відомий російський актор Роман Шумилов народився у Костянтинівці Донецької області 4 вересня 1977 року, сьогодні йому виповнилося 48 років. Своє життя актор вирішив пов’язати із Росією. Там він у 2000 році закінчив Ленінградський театральний інститут, також навчався у музичному училищі та на кафедрі хореографії.

Роман Шумилов здобув театральну освіту та залишився в Росії

Після навчання Роман залишився у Росії і почав будувати кар’єру у Дитячому музично-драматичному театрі у Санкт-Петербурзі. У 2006 року він став лауреатом Всеросійського конкурсу артистів естради "Москва-Ялта — транзит".

З 1997 року Шумилов почав зніматися у кіно. Серед його робіт ролі у картинах "Любовні історії", "Під небом Верони", "Полювання на ізюбря", "Зворотний відлік". Загалом у резюме актора близько 30 ролей у фільмах та серіалах. Паралельно він продовжує грати у театрі.

Роман Шумилов зіграв у кількох десятках російських фільмів

Що Шумилов говорить про війну в Україні?

Незважаючи на своє українське походження, Роман Шумилов не став проявляти проукраїнської позиції. Мабуть, життя і робота в Росії виявилися для актора важливішими, ніж рідна країна, яка щодня піддається російським бомбардуванням.

Роман Шумилов продовжує жити та працювати в Росії

Все, на що він спромігся, це опублікував в Instagram 24 лютого 2022 року пост з чорною картинкою і словами: "Позор! Нет войне!". Більше жодних публічних висловлювань про повномасштабну війну в Україні від Шумилова не було.

Пост Шумилова у соцмережі у день початку повномасштабної війни в Україні

До речі, нагадаємо, що буквально вчора, 3 вересня, Росія вкотре обстріляла рідне місто Романа Шумилова Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки загинули 8 мирних людей, ще 6 отримали поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Валерія Меладзе можуть назавжди викинути з Росії через підтримку ЗСУ. З’явилися нові подробиці скандалу.