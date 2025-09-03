Меладзе можуть назавжди викинути з Росії через підтримку ЗСУ: нові подробиці скандалу

Що відомо, про організаторів концертів, через які Меладзе можуть позбавити громадянства

Валерій Меладзе — російський виконавець з грузинським корінням, який широко відомий і в Україні. Після початку повномасштабної війни РФ у нашій країні, артист виїхав у Європу, і продовжує виступати там, а також у США та ОАЕ. Однак, схоже, так і не визначився зі своєю позицією. А нещодавно Валерій нарвався на критику від російських фанатів за нібито підтримку ЗСУ.

"Телеграф" розібрався у скандалі, через який Меладзе можуть позбавити громадянства і назавжди викинути з РФ. Також ми дізналися, що відомо про організаторів концертів, з якими працює артист, і через яких почалася вся ця катавасія.

Валерій Меладзе вляпався у серйозний скандал

Меладзе і його позиція щодо України

Валерій Меладзе до початку війни з Росією був частим гостем в Україні. Він не лише давав концерти, а й світився на телебаченні та брав участь у різних телепроектах.

Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році, артист опублікував у своєму Instagram відеозвернення, в якому закликав зупинити війну та загибель людей. При цьому Меладзе не став називати Росію агресором і займати чиюсь сторону.

Валерій Меладзе може втратити російське громадянство. Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

Однак це відеозвернення призвело до того, що виконавця "закенселили" в РФ — його виступи скасували, він зник з телеефірів. Сам артист у цей час уже виїхав до Іспанії з дружиною та дітьми. Після цього Меладзе ще кілька разів навідувався до Москви в особистих справах, але вже не виступав в РФ.

У 2023 році Валерій Меладзе був гостем на новорічному корпоративі в Дубаї. Під час концерту хтось у залі вигукнув: "Слава Україні!", на що співак прибрав мікрофон і тихо відповів: "Героям слава". Проте всі все почули, а відео із цим фрагментом швидко завірусилося у мережі.

Після такої витівки Меладзе нарвався на жорстку критику в Росії і вже тоді заговорили, що його потрібно позбавити російського громадянства. Сам артист назвав цей інцидент провокацією, зазначивши, що не підтримує ні Росію, ні Україну в цій війні, а просто любить обидва народи.

Скандал із Меладзе та організаторами його концертів

Наприкінці серпня 2025 року навколо Валерія Меладзе спалахнув новий скандал. У Росії звинуватили артиста у підтримці Збройних сил України та вимагали позбавити громадянства і визнати "іноагентом". А все через концерти виконавця в Європі, США та ОАЕ.

Так, голова "Ради батьків Росії" Андрій Згонніков та інші громадські організації ініціювали перевірку фінансових транзакцій з концертів Меладзе в Європі і США. Артиста підозрюють у тому, що він перераховує частину коштів зі своїх концертів на підтримку ЗСУ через організаторів цих виступів. Як пишуть російські ЗМІ, генеральна прокуратура РФ, слідчий комітет та міністерство юстиції вже проводять перевірку за цими звинуваченнями.

Валерій Меладзе з 2022 року не живе у Росії. Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

Зазначимо, що йдеться про дві компанії Best Events Europe та Show Impulse, які займаються організацією концертів російських та українських артистів за кордоном та продажем квитків на ці концерти. Важливо уточнити, що компанії працюють лише з "хорошими рускими", тобто артистами, які не підтримують путінський режим.

Серед клієнтів цих організаторів концертів такі українські артисти, як Макс Барських, Настя Каменських, Лобода, Джамала, Казка, Grand Kyiv Ballet, комік Фелікс Редька. Також вони організовували спільні благодійні виступи українських артистів, на яких збирали кошти, зокрема, і на підтримку ЗСУ.

Скріншот із сайту організаторів концертів Show Impulse

Обидві компанії в той же час займаються організацією турів і опозиційних російських артистів у Європі та США. Серед них комік Семен Слєпаков, актори Назаров та Васильєва, співачка Наргіз, Андрій Макаревич та Валерій Меладзе, який зараз має великий тур у США.

Скріншот із сайту організаторів концертів Best Events Europe

Офіційного підтвердження того, що Меладзе дійсно через організаторів фінансує ЗСУ, поки що немає. Однак, якщо в Росії під час перевірки знайдуть щось, то артист цілком можливо втратить російське громадянство і можливість бувати в країні.

Тур Меладзе США. Скріншот з інстаграм-сторінки організаторів Show Impulse

