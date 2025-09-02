Знімався і дружив з Зеленським, а тепер підтримує Путіна: що відомо про Олексія Чадова і де він зараз

Актор заявляє, що він є пацифістом, але при цьому підтримує російське вторгнення в Україну

Олексій Чадов — відомий російський актор та продюсер, який у минулому знімався разом із Володимиром Зеленським у фільмах "Кохання у великому місті". На той час вони навіть потоваришували, проте тепер росіянин підтримує путінський режим. Цього дня, 2 вересня, Чадов відзначає день народження — йому виповнилося 44 роки.

"Телеграф" розповість, що відомо про Олексія Чадова та що він говорить про війну в Україні.

Олексій Чадов, що про нього відомо?

Російський актор Олексій Чадов народився у Москві 2 вересня 1981 року, сьогодні йому виповнилося 44 роки. Він виріс у сім’ї без батька, оскільки той загинув унаслідок нещасного випадку на будівництві, де працював. Майбутнього актора та його брата виховувала мама-інженерка.

Олексій Чадов у юності

Після школи Олексій вступив до Вищого театрального училища імені М. С. Щепкіна, яке закінчив у 2004 році. Дебютував у кіно 2002 року після чого швидко став популярним та затребуваним актором. Зараз на рахунку Чадова понад 50 ролей у кіно та серіалах.

Афіша комедії "Кохання у великому місті"

У 2009 та 2010 роках Олексій Чадов знявся разом із Володимиром Зеленським у двох фільмах "Кохання у великому місті". Вони на екрані грали друзів і навіть потоваришували у реальному житті. Проте спілкування припинилося, коли Зеленський пішов у політику та став президентом України. Ще більше ставлення Чадова до українського ексколеги погіршилося, коли він потрапив до чорного списку на в’їзд до України. Нині він живе і знімається у Росії і не планує виїжджати з країни-терориста.

Олексій Чадов та Володимир Зеленський

Олексій Чадов і Володимир Зеленський на зйомках фільму "Кохання у великому місті"

Що каже Чадов про війну в Україні?

У своїх публічних висловлюваннях Чадов неодноразово згадував війну в Україні, проте завжди наголошував, що в нього антивоєнна позиція. При цьому називав себе не тільки пацифістом, і одночасно патріотом Росії.

Так, наприклад, у 2014 році Олексій розповідав, як переживає за "громадянську війну" на Донбасі та зізнавався, що хвилюється за свою країну та президента. Все це наративи російської пропаганди про "один народ" і що війна на сході України — "громадянська". У тому ж 2014 році Чадов припинив будь-які зв’язки зі своїми українськими друзями — Зеленським, Кличком та Русланою.

Олексій Чадов та Володимир Зеленський

У 2022 році Олексій Чадов заявляв, що він проти війни, проте висловлював сподівання, що "доблесна армія РФ зможе швидко зупинити громадянську війну на Донбасі". До речі, у перший рік повномасштабної війни актор потрапив до "чорного списку" і став нев’їзним в Україну. У мережі також є інформація, що Чадов допомагав збирати гуманітарку на Донбас, хоча продовжував повторювати, що не підтримує війну.

Олексій Чадов на знімальному майданчику

