Знімався і дружив з Зеленським, а тепер підтримує Путіна: що відомо про Олексія Чадова і де він зараз

Галина Струс
Олексій Чадов навіть заявляв, що має українське коріння - його прадід нібито був українцем Новина оновлена 02 вересня 2025, 15:41
Олексій Чадов навіть заявляв, що має українське коріння - його прадід нібито був українцем. Фото Колаж "Телеграф"

Актор заявляє, що він є пацифістом, але при цьому підтримує російське вторгнення в Україну

Олексій Чадов — відомий російський актор та продюсер, який у минулому знімався разом із Володимиром Зеленським у фільмах "Кохання у великому місті". На той час вони навіть потоваришували, проте тепер росіянин підтримує путінський режим. Цього дня, 2 вересня, Чадов відзначає день народження — йому виповнилося 44 роки.

"Телеграф" розповість, що відомо про Олексія Чадова та що він говорить про війну в Україні.

Олексій Чадов, що про нього відомо?

Російський актор Олексій Чадов народився у Москві 2 вересня 1981 року, сьогодні йому виповнилося 44 роки. Він виріс у сім’ї без батька, оскільки той загинув унаслідок нещасного випадку на будівництві, де працював. Майбутнього актора та його брата виховувала мама-інженерка.

Олексій Чадов фото
Олексій Чадов у юності

Після школи Олексій вступив до Вищого театрального училища імені М. С. Щепкіна, яке закінчив у 2004 році. Дебютував у кіно 2002 року після чого швидко став популярним та затребуваним актором. Зараз на рахунку Чадова понад 50 ролей у кіно та серіалах.

Кохання у великому місті афіша
Афіша комедії "Кохання у великому місті"

У 2009 та 2010 роках Олексій Чадов знявся разом із Володимиром Зеленським у двох фільмах "Кохання у великому місті". Вони на екрані грали друзів і навіть потоваришували у реальному житті. Проте спілкування припинилося, коли Зеленський пішов у політику та став президентом України. Ще більше ставлення Чадова до українського ексколеги погіршилося, коли він потрапив до чорного списку на в’їзд до України. Нині він живе і знімається у Росії і не планує виїжджати з країни-терориста.

Олексій Чадов та Володимир Зеленський фото
Олексій Чадов та Володимир Зеленський
Олексій Чадов і Володимир Зеленський
Олексій Чадов і Володимир Зеленський на зйомках фільму "Кохання у великому місті"

Що каже Чадов про війну в Україні?

У своїх публічних висловлюваннях Чадов неодноразово згадував війну в Україні, проте завжди наголошував, що в нього антивоєнна позиція. При цьому називав себе не тільки пацифістом, і одночасно патріотом Росії.

Так, наприклад, у 2014 році Олексій розповідав, як переживає за "громадянську війну" на Донбасі та зізнавався, що хвилюється за свою країну та президента. Все це наративи російської пропаганди про "один народ" і що війна на сході України — "громадянська". У тому ж 2014 році Чадов припинив будь-які зв’язки зі своїми українськими друзями — Зеленським, Кличком та Русланою.

Олексій Чадов та Володимир Зеленський
Олексій Чадов та Володимир Зеленський

У 2022 році Олексій Чадов заявляв, що він проти війни, проте висловлював сподівання, що "доблесна армія РФ зможе швидко зупинити громадянську війну на Донбасі". До речі, у перший рік повномасштабної війни актор потрапив до "чорного списку" і став нев’їзним в Україну. У мережі також є інформація, що Чадов допомагав збирати гуманітарку на Донбас, хоча продовжував повторювати, що не підтримує війну.

Олексій Чадов фото
Олексій Чадов на знімальному майданчику

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Мізуліну, яку називають коханкою Путіна. Вона — наглядачка за інтернетом у РФ і головна донощиця.

