Алексей Чадов — известный российский актер и продюсер, который в прошлом снимался вместе с Владимиром Зеленским в фильмах "Любовь в большом городе". В то время они даже подружились, однако теперь россиянин поддерживает путинский режим. В этот день, 2 сентября Чадов отмечает день рождения — ему исполнилось 44 года.

Алексей Чадов — что о нем известно?

Российский актер Алексей Чадов родился в Москве 2 сентября 1981 года, сегодня ему исполнилось 44 года. Он вырос в семье без отца, так как тот погиб в результате несчастного случая на стройке, где работал. Будущего актера и его брата воспитывала одна мама-инженер.

Алексей Чадов в юности

После школы Алексей поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончил в 2004 году. Дебютировал в кино 2002 году после чего быстро стал популярным и востребованным актером. Сейчас на счету Чадова более 50 ролей в кино и сериалах.

Афиша комедии "Любовь в большом городе"

В 2009 и 2010 годах Алексей Чадов снялся вместе с Владимиром Зеленским в двух фильмах "Любовь в большом городе". Они на экране играли друзей и даже подружились в реальной жизни. Однако общение прекратилось, когда Зеленский ушел в политику и стал президентом Украины. Еще больше отношение Чадова к украинскому экс-коллеге ухудшилось, когда он попал в черный список на въезд в Украину. В настоящее время он живет и снимается в России и не планирует уезжать из страны-террориста.

Алексей Чадов и Владимир Зеленский

Алексей Чадов и Владимир Зеленский на съемках фильма "Любовь в большом городе"

Что говорит Чадов о войне в Украине?

В своих публичный высказываниях Чадов не раз упоминал войну в Украине, однако всегда подчеркивал, что у него антивоенная позиция. При этом называл себя не только пацифистом, но и патриотом России.

Так, например, в 2014 году Алексей рассказывал, как переживает за "гражданскую войну" на Донбассе и признавался, как переживает за свою страну и президента. Все это нарративы российской пропаганды про "один народ" и что война на востоке Украины — "гражданская". В том же 2014 году Чадов прекратил любые связи со своими украинскими друзьями — Зеленским, Кличко и Русланой.

Алексей Чадов и Владимир Зеленский

В 2022 году Алексей Чадов заявлял, что он против войны, однако выражал надежды, что "доблестная армия РФ сможет быстро остановить гражданскую войну на Донбассе". К слову, в первый год полномасштабной войны актер попал в "черный список" и стал невъездным в Украину. В сети также есть информация о том, что Чадов помогал собирать гуманитарку на Донбасс, хотя продолжал повторять, что не поддерживает войну.

Алексей Чадов на съемочной площадке

