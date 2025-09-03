Меладзе могут навсегда вышвырнуть из России из-за поддержки ВСУ: новые подробности скандала

Что известно, об организаторах концертов, из-за которых Меладзе могут лишить гражданства

Валерий Меладзе — российский исполнитель с грузинскими корнями, который широко известен и в Украине. После начала полномасштабной войны РФ в нашей стране, артист выехал в Европу, и продолжает выступать там, а также в США и ОАЭ. Однако, похоже, так и не определился со своей позицией. А недавно Валерий нарвался на критику в от российских фанатов за якобы поддержку ВСУ.

"Телеграф" разобрался в скандале, из-за которого Меладзе могут лишить гражданства и навсегда вышвырнуть из РФ. Также мы узнали, что известно об организаторах концертов, с которыми работает артист, и из-за которых началась вся эта катавасия.

Валерий Меладзе вляпался в серьезный скандал

Меладзе и его позиция по Украине

Валерий Меладзе до начала войны с Россией был частым гостем в Украине. Он не только давал концерты, но и светился на телевидении и принимал участие в разных телепроектах.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году артист опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал остановить войну и гибель людей. При этом Меладзе не стал называть Россию агрессором и занимать чью-либо сторону.

Валерий Меладзе может лишиться российского гражданства. Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

Однако, это видеообращение привело к тому, что исполнителя "закенселили" в РФ — его выступления отменили, он пропал с телеэфиров. Сам артист в это время уже выехал в Испанию с женой и детьми. После этого Меладзе еще несколько раз наведывался в Москву по личным делам, но уже не выступал на территории РФ.

В 2023 году Валерий Меладзе выступал на новогоднем корпоративе в Дубае. Во время концерта кто-то в зале выкрикнул: "Слава Украине!", на что певец убрал микрофон и тихо ответил: "Героям слава". Однако все услышали, а видео с этим фрагментом быстро завирусилось в сети.

После такой выходки Меладзе нарвался на жесткую критику в России и уже тогда заговорили о том, что его нужно лишить российского гражданства. Сам артист назвал этот инцидент провокацией, отметив, что не поддерживает ни Россию, ни Украину в этой войне, а просто любит оба народа.

Скандал с Меладзе и организаторами его концертов

В конце августа 2025 года вокруг Валерия Меладзе разгорелся новый скандал. В России обвинили артиста в поддержке Вооруженных сил Украины и потребовали лишить гражданства и признать "иноагентом". А все из-за концертов исполнителя в Европе США и ОАЭ.

Так, председатель "Совета отцов России" Андрей Згонников и другие общественные организации инициировали проверку финансовых транзакций с концертов Меладзе в Европе и США. Артиста подозревают в том, что он перечисляет часть средств со своих концертов на поддержку ВСУ через организаторов этих выступлений. Как пишут российские СМИ, генеральная прокуратура РФ, следственный комитет и министерство юстиции уже проводят проверку по этим обвинениям.

Валерий Меладзе с 2022 года не живет в России. Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

Отметим, что речь идет о двух компаниях Best Events Europe и Show Impulse, которые занимаются организацией концертов российских и украинских артистов за границей и продажей билетов на эти концерты. Важно уточнить, что компании работают только с "хорошими русскими", то есть артистами, которые не поддерживают путинский режим.

Среди клиентов этих организаторов концертов, такие украинские артисты, как Макс Барских, Настя Каменских, Лобода, Джамала, Казка, Grand Kyiv Ballet, комик Феликс Редька. Также они организовывали совместные благотворительные выступления украинских артистов, на которых собирали средства в том числе и на поддержку ВСУ.

Скриншот с сайта организаторов концертов Show Impulse

Обе компании в то же время занимаются организацией туров и оппозиционных российских артистов в Европе и США. Среди них комик Семен Слепаков, актеры Назаров и Васильева, певица Наргиз, Андрей Макаревич и Валерий Меладзе, который сейчас имеет большой тур по США.

Скриншот с сайта организаторов концертов Best Events Europe

Официального подтверждения тому, что Меладзе действительно через организаторов финансирует ВСУ, пока нет. Однако если в России во время проверки найдут что-то, то артист вполне возможно потеряет российское гражданство и возможность бывать в стране.

Тур Меладзе по США. Скриншот с инстаграм-страницы организаторов Show Impulse

