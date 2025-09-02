Восхвалял Россию и позорно сбежал из Украины: где сейчас скандальный композитор и шоумен Быстряков

После начала полномасштабной войны он сбежал из Украины и стал инструментом российской пропаганды

Владимир Быстряков — известный композитор и шоумен, который родился в Киеве, но все всю медийность использует для восхваления России и ностальгии по Советскому союзу. Еще до начала полномасштабной войны он критиковал украинскую власть, а после вторжения Путина в 2022 году позорно сбежал из страны и стал инструментом российской пропаганды.

"Телеграф" расскажет, что известно о пророссийской позиции Владимира Быстрякова и где он сейчас живет после выезда из Украины.

Владимир Быстряков и его антиукраинские заявления

Владимир Быстряков — коренной киевлянин. Он прославился тем, что написал музыку ко многим советским мультикам и фильмам. В его наследии саундтреки к таким мультсериалам, как "Остров сокровищ", "Алиса в Зазеркалье", "Приключение Алика и Лелика", "Как Петя Пяточкин слоников считал" и многим другим.

Владимир Быстряков в начале карьеры работал пианистом в Киевской филармонии

Также Быстряков прославился как шоумен, в свое время он был настоящей телезвездой и часто мелькал на телеэкранах. Украинские зрители помнят его, как завсегдатого телепрограммы "Золотой гусак". Кроме того, он снимался и в других телепередачах начала 2000-х.

А вот украинцем Быстряков, похоже, так и не стал. По крайней мере такой вывод можно сделать из его заявлений и публичных высказываний. Начиная примерно с 2010 года композитор не стесняясь высказывал откровенно пророссийские взгляды и с нападением РФ в 2014 году его антиукраинская позиция только усиливалась.

Владимир Быстряков был настоящей телезвездой в начале 2000-х

В 2018 году Владимира Быстрякова внесли в базу "Миротворец" за "публичную антиукраинскую пропаганду и поддержку российской агрессии против Украины". Он не только открыто критиковал украинскую власть и достижения Евромайдана, но и поддерживал аннексию Крыма и захват российскими боевиками части Донбасса.

Владимир Быстряков написал музыку к десяткам фильмам и мультикам

Где сейчас Быстряков?

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Владимир Быстряков позорно и поспешно сбежал из Украины. При этом он публично заявлял, что Украина сама виновата в том, что Россия на нас напала.

Владимир Быстряков оскандалился своей пророссийской позицией

Сейчас 78-летний шоумен живет в Германии и продолжает повторять российские нарративы — в соцсетях и в интервью пророссийским СМИ. Творчество и музыка в его жизни отошли на второй план, он больше сфокусирован на политической агитации и пропаганде.

