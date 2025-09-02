Вихваляв Росію і ганебно втік з України: де зараз скандальний композитор і шоумен Бистряков

Після початку повномасштабної війни він втік із України та став інструментом російської пропаганди

Володимир Бистряков — відомий композитор і шоумен, який народився у Києві, але всю всю медійність використовує для вихваляння Росії та ностальгії щодо Радянського союзу. Ще до початку повномасштабної війни він критикував українську владу, а після вторгнення Путіна у 2022 році ганебно втік із країни і став інструментом російської пропаганди.

"Телеграф" розповість, що відомо про проросійську позицію Володимира Бистрякова і де він зараз живе після виїзду з України.

Володимир Бистряков та його антиукраїнські заяви

Володимир Бистряков – корінний киянин. Він прославився тим, що написав музику до багатьох радянських мультиків та фільмів. У його доробку саундтреки до таких мультсеріалів, як "Острів скарбів", "Аліса в Задзеркаллі", "Пригоди Аліка і Леліка", "Як Петрик П’яточкін слоників рахував" та багатьох інших.

Володимир Бистряков на початку кар’єри працював піаністом у Київській філармонії

Також Бистряков прославився як шоумен, свого часу він був справжньою телезіркою і часто світився на телеекранах. Українські глядачі пам’ятають його, як завсідника телепрограми "Золотий гусак". Крім того, він знімався і в інших телепередачах початку 2000-х.

А от українцем Бистряков, схоже, так і не став. Принаймні такий висновок можна зробити з його заяв та публічних висловлювань. Починаючи приблизно з 2010 року композитор не соромлячись демонстрував відверто проросійські погляди і з нападом РФ у 2014 році його антиукраїнська позиція лише посилювалася.

Володимир Бистряков був справжньою телезіркою на початку 2000-х

У 2018 році Володимира Бистрякова внесли до бази "Миротворець" за "публічну антиукраїнську пропаганду та підтримку російської агресії проти України". Він не лише відкрито критикував українську владу та досягнення Євромайдану, а й підтримував анексію Криму та захоплення російськими бойовиками частини Донбасу.

Володимир Бистряков написав музику до десятків фільмів та мультиків

Де зараз Бистряков?

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Володимир Бистряков ганебно та поспішно втік з України. При цьому він публічно заявляв, що Україна сама винна, що Росія на нас напала.

Володимир Бистряков оскандалився своєю проросійською позицією

Наразі 78-річний шоумен живе в Німеччині і продовжує повторювати російські наративи — у соцмережах та в інтерв’ю проросійським ЗМІ. Творчість та музика у його житті відійшли на другий план, він більше сфокусований на політичній агітації і пропаганді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російського актора Олексія Чадова і де він зараз. Колись знімався та дружив із Зеленським, а тепер підтримує Путіна.