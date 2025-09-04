Радуется жизни в России, пока родной город бомбят: что известно про актера Романа Шумилова и что он говорит о войне

Артист родился на Донбассе, но связал свою жизнь с Россией

Роман Шумилов — известный российский актер с украинскими корнями. Он родился на Донбассе, но учился и остался жить в России. Теперь он предпочитает молчать о войне в родной стране и наслаждается жизнью в РФ.

"Телеграф" расскажет, что известно про актера Романа Шумилова, его позицию и как он сейчас живет.

Роман Шумилов — что о нем известно?

Известный российский актер Роман Шумилов родился в Константиновке Донецкой области 4 сентября 1977 года, сегодня ему исполнилось 48 лет. Свою жизнь актер решил связать с Россией. Там он в 2000 году окончил Ленинградский театральный институт, также учился в музыкальном училище и на кафедре хореографии.

Роман Шумилов получил театральное образование и остался в России

После учебы Роман остался в России и начал строить карьеру в Детском музыкально-драматическом театре в Санкт-Петербурге. В 2006 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады "Москва-Ялта — транзит".

С 1997 года Шумилов начал сниматься в кино. Среди его работ роли в картинах "Любовные истории", "Под небом Вероны", "Охота на изюбря", "Обратный отсчет". Всего в резюме актера около 30 ролей в фильмах и сериалах. Параллельно он продолжает играть в театре.

Роман Шумилов сыграл в нескольких десятках российских фильмов

Что Шумилов говорит о войне в Украине?

Несмотря на свое украинское происхождение, Роман Шумилов не стал проявлять проукраинскую позицию. Видимо жизнь и работа в России оказались для актера важнее, чем родная страна, которая каждый день подвергается российским бомбежкам.

Роман Шумилов продолжает жить и работать в России

Все, что он сделал, это опубликовал в Instagram 24 февраля 2022 года пост с черной картинкой и словами: "Позор! Нет войне!". Больше никаких публичных высказываниях о полномасштабной войне в Украине от Шумилова не было.

Пост Шумилова в соцсети в день начала полномасштабной войны в Украине

К слову, напомним, что буквально вчера, 3 сентября, Россия в очередной раз обстреляла родной город Романа Шумилова Константиновку на Донетчине. В результате атаки погибли 8 мирных людей, еще 6 получили ранения.

