Перестал быть востребованным в России: где сейчас актер Андрей Биланов и что говорит о войне в Украине

Андрей Биланов — российский актер украинского происхождения, который построил карьеру в Москве. Несмотря на свои корни, он "выступает за мир", но поддерживает российскую армию и российскую пропаганду о "нацистах и бандеровцах". В этот день, 5 сентября Биланов отмечает день рождения, ему исполнилось 57 лет.

Биланов — украинское происхождение и пророссийская позиция

Андрей Биланов родился 5 сентября 1968 года в Никополе Днепропетровской области. В детстве некоторое время жил в России, но в 11 лет родители вернулись в Украину. Однако учиться будущий актер выбрал в Москве. Он в 1990 году окончил ВГИК, служил в советской армии и активно занимался спортом.

Сниматься в кино и сериалах Биланов начал относительно поздно — в 33 года. Чаще всего актер получал второстепенные роли в российских сериалах.

Среди самых ключевых работ — несколько сезонов сериала "Ментовские войны". Роль майора полиции принесла Андрею Биланову наибольшую популярность и узнаваемость в России. Также он снялся в сериалах "Топтуны", "Ярость", "Райские яблочки", "Ундина" и прочих. Всего в резюме актера около 50 ролей.

Последний проект, в котором снимался Биланов — сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". В 2023 году он сыграл в нем одну из главных ролей. Однако с того времени востребованность Биланова как актера сошла на нет. В последние два года он не появлялся в новых российских проектах и стал реже появляться в прессе.

Что Биланов говорит о войне в Украине?

Андрей Биланов остается жить и работать в Москве. Известно, что он трижды был женат, имеет детей, однако сейчас живет гражданским браком со своей помощницей Оксаной Семеновой.

Когда началась полномасштабная война России против Украины, актер вспомнил свое украинское происхождение, однако выбрал оставаться в РФ. Он сделал пост в своем Instagram, гд енаписал, что он из Никополя и что там остались его друзья и родня.

Однако на этом посте в стиле "нет войне" все и закончилось. Биланов не выехал из России и продолжает зарабатывать кровавые рубли. Более того, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" он публиковал посты, где критиковал "бандеровцев и нацистов на Украине" и упоминает "геноцид на Донбассе".

