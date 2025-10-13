Разозлила россиян и уехала из страны: куда пропала Орбакайте и что говорит о войне (фото)

Орбакайте старается не говорить на политические темы

Известная певица Кристина Орбакайте, как и ее мама Алла Пугачева, разорвала связи с Россией, но открыто осуждать действия путинского режима не стала. Артистка продолжает заниматься концертной деятельностью за рубежом.

Что стоит знать:

Певица Кристина Орбакайте считалась одной из главных звезд российского шоу-бизнеса

Артистка сначала выступила против войны, затем "переобулась", но попала в немилость россиян

Кристина Орбакайте живет в США и выступает с гастролями

Куда пропала Кристина Орбакайте и как изменилась

Известная певица Кристина Орбакайте была одной из главных знаменитостей российского шоу-бизнеса. Помимо успешной музыкальной карьеры она хорошо зарекомендовала себя как актриса театра и кино.

Кристина Орбакайте была звездой российского шоу-бизнеса

Но все изменилось после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Кристина Орбакайте продолжила работать на родине, но все чаще сталкивалась с немилостью граждан.

В декабре 2022 года артистка оказалась в центре скандала, потому что вышла на сцену программы "Дуэты" вместе с Игорем Николаевым в костюмах цвета украинского флага. Орбакайте была в желтом платье, а Николаев — черных штанах и пиджаке темно-синего цвета. Россияне увидели в этом поддержку Украины и начали критиковать певицу.

Кристина Орбакайте разозлила россиян

Вскоре Кристину Орбакайте исключили из новогодних мероприятий, вероятно, это было связано с антивоенной позицией ее матери Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Затем в России начали отменять концерты артистки.

Кристина Орбакайте уехала из России

С конца зимы 2023 года Кристина Орбакайте живет со вторым мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в Майами (США). Ее старший сын Никита после начала войны также переехал в Америку.

Кристина Орбакайте с мужем и сестрой

В США и Европе артистка продолжает концертную деятельность, правда, не во всех странах ей рады. Весной 2025 года Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за ее неоднозначной позиции касательно войны в Украине.

Что Кристина Орбакайте говорит о войне

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в социальной сети Кристина Орбакайте осудила военные действия. Артистка опубликовала черный квадрат и написала: "Только Мирного Неба! Нет войне!". Однако спустя время публикация была удалена из ее профиля в Instagram.

Как выглядит Кристина Орбакайте

Певица "переобулась" и в марте 2024 года поддержала российских оккупантов и их семьи. Петербургский депутат Константин Чебыкин заявил, что Орбакайте якобы предоставила 50 билетов на свой концерт в Петербурге для семей военнослужащих. Сама артистка эту информацию не комментировала, но оказалось, что это выступление было у нее последним на территории России.

Кристина Орбакайте выступает за границей

Отметим, дочь Аллы Пугачевой выступала в оккупированном Крыму за что попала в базу "Миротворец". После запрета на въезд в Литву из-за своей молчаливой позиции по войне Орбакайте сделала заявление, но не назвала Россию агрессором и избегала слова "война". Сейчас она также продолжает избегать политических тем.

Произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для песни "Алла будет петь", которую ей (Алле Пугачевой — прим. авт.) принесли еще в мирное время Кристина Орбакайте

Многие россияне критикуют Орбакайте, заявляя, что она "не нужна ни России, ни США". Певица редко отвечает хейтерам, но однажды не выдержала и заявила, что "у нее все зашибись".

Кристина Орбакайте с семьей в США

Тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил — хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я никогда не проваливаюсь. У меня уже такой иммунитет за эти годы, ничего ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и что сказать благодарной публике Кристина Орбакайте

