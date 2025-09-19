Променял Киев на Москву и перестал вести соцсети: что говорит о войне звезда "Кривого зеркала" Церишенко

Церишенко переехал в Москву ради третьей жены

Юморист Михаил Церишенко, как и актер Андрей Чернышов, родился в Киеве, но затем переехал в Москву. С начала полномасштабной войны звезда "Кривого зеркала" перестал вести социальные сети.

Сегодня, 19 сентября, Михаилу Церишенко исполнилось 65 лет. "Телеграф" решил выяснить, где он сейчас и говорит ли о войне в Украине.

Михаил Церишенко – что о нем известно

Юморист Михаил Церишенко родился 19 сентября 1960 года в Киеве. В одном из интервью он поделился воспоминаниями о своем детстве. По словам звезды "Кривого зеркала", его родители были мастерами спорта по гимнастике: отец преподавал физвоспитание в Институте инженеров гражданской авиации, а позже работал учителем физкультуры в школе. Мама после завершения спортивной карьеры продолжила деятельность в спортивном обществе уже на административной должности.

Михаил Церишенко был звездой "Кривого зеркала"

Михаил после школы стал студентом Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Свою карьеру Церишенко начинал на сцене Киевского театра эстрады.

Михаил Церишенко родился в Киеве

Но в 1992 году в Киев приехала певица Екатерина Семенова на съемки фильма, и между ними возникли близкие отношения. Оба приняли решение уйти из своих семей и быть вместе.

Михаил переехал к Семеновой в Москву, где активно начал сниматься в кино и стал участником популярной телепрограммы "Оба-на!", принесшей ему широкую известность. В период с 2003 по 2013 год он работал в театре "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна.

Кривое зеркало

Никогда в жизни не мечтал жить и работать в Москве. Никогда. Я вот жил себе в городе-герое Киеве, все было хорошо, все было схвачено, и работа была, и всего хватало. У меня была машина "Запорожец", я прекрасно себя чувствовал. Но просто случилась любовь Михаил Церишенко

В 2018 году артисты развелись из-за измен юмориста. Но в октябре 2023 года Семенова сообщила, что помирилась с Церишенко.

Михаил Церишенко и Евгений Петросян

Где сейчас Михаил Церишенко и что говорит о войне

Юморист Михаил Церишенко продолжает жить и работать в Российской Федерации. Он гастролирует со спектаклями, а в 2023 году с его участием вышла военная драма "Нюрнберг". Еще юморист пробует себя как режиссер, сотрудничая с Московским еврейским театром "Шалом" и антрепризными проектами.

Михаил Церишенко продолжает жить в России

В начале полномасштабной войны Михаил перестал вести социальные сети и не делал громких заявлений, несмотря на то, что родился и вырос в Украине. В одном из интервью юморист лишь отметил, что продолжает заниматься юмором, потому что он нужен народу всегда. И называет войну так называемой "СВО".

Как сейчас выглядит Михаил Церишенко

И во время Великой Отечественной войны работали юмористические бригады. Безусловно, СВО вносит свои коррективы. Но, опять же, такое время. Человеку нужен юмор в любые времена: и в хорошие, и в не очень Михаил Церишенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про актера Романа Шумилова и что он говорит о войне. Радуется жизни в России, пока родной город бомбят.