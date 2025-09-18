Родилась в Украине и была женой путиниста Певцова: где сейчас и что говорит о войне Лариса Блажко

Лариса Блажко долгое время жила с сыном в Канаде

Актриса Лариса Блажко, которая несколько лет прожила в гражданском браке с путинистом Дмитрием Певцовым, родом из Украины. Но свою карьеру женщина строила в Российской Федерации.

Сегодня, 18 сентября, актрисе исполнилось 62 года. "Телеграф" решил узнать, где сейчас Лариса Блажко и говорит ли о войне в Украине.

Лариса Блажко – что о ней известно

Актриса Лариса Блажко родилась 18 сентября 1963 года на территории современной Украины, однако в открытых источниках не указывается, в каком именно городе прошло ее детство.

Лариса Блажко и Дмитрий Певцов

После окончания школы она отправилась покорять Москву, где пыталась поступить в театральный вуз. С первой попытки успеха не добилась, но позже окончила ГИТИС. В 1987 году сыграла в фильме "Прощай, шпана замоскворецкая", однако карьера в кино у нее так и не сложилась.

В начале 1990-х Лариса уехала в Канаду, где играла в театре, снялась в нескольких фильмах и получила образование психоаналитика. За границей она вышла замуж и родила дочь, а в 2002 году вернулась в Москву, где занялась бизнесом и позже стала продюсером.

Как сейчас выглядит Лариса Блажко

Широкую известность Блажко принес роман с актером-путинистом Дмитрием Певцовым. Их отношения начались в конце 1980-х, пара жила в гражданском браке, но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Лариса Блажко была гражданской женой Певцова

В 1990 году у пары родился сын Даниил. Но спустя несколько лет Певцов ушел к другой женщине, а Лариса забрала сына и уехала за океан. После возвращения она не препятствовала общению наследника с отцом.

Лариса Блажко родила Певцову сына Даниила

Сын Блажко стремился пойти по стопам родителей и даже успел сняться в трех кинолентах, но в 2012 году он трагически погиб в возрасте 22 лет. Даниил с одноклассниками был на вечеринке в квартире на третьем этаже, упал с балкона и скончался от полученных травм.

Лариса Блажко рассталась с Певцовым и жила в Канаде

Где сейчас Лариса Блажко

Актриса Лариса Блажко продолжает жить и работать в Москве, где занимается продюсерской деятельностью. В 2023 году под ее руководством вышел фильм "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", а в 2014 году — "Один день в Стамбуле", а сейчас женщина занимается фильмом "Мое лето с метеоритом".

Что касается войны, то Лариса Блажко заняла молчаливую позицию. Она лишь в программе Андрея Малахова рассказала, что погибший сын часто приходит к ней во снах с предсказаниями и говорил о войне.

Приснился сон, что мы с дочерью бегаем по выжженному полю, на нас катятся огромные огненные шары, а мы между ними лавируем, и я все время ищу Даню. Вижу — в траве землянка. Там — Даня. Я говорю: "Ну выходи уже к нам". А он отвечает: "Нет, мне здесь хорошо, а у вас будет вoйнa" Лариса Блажко

Сын Блажко и Певцова трагически погиб

