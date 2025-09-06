Потеряла в Харькове дом и забрала семью в Россию: что говорит о войне экс-жена создателя "Ералаша" Грачевская

Карьера Анны стремительно пошла вверх после встречи с Грачевским

Телеведущая Анна Грачевская, бывшая жена покойного основателя "Ералаша" Бориса Грачевского, родилась в Харькове, где жила ее семья. Но сама Анна сразу после школы отправилась в Россию.

Сегодня, 6 сентября, Анна отмечает 39-летие. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас телеведущая и говорит о войне в Украине.

Анна Грачевская — что о ней известно

Телеведущая и актриса Анна Панасенко родилась 6 сентября 1986 года в Харькове, где прошли ее детство и юность. А после окончания школы девушка отправилась в Санкт-Петербург, где получила высшее образование по специальности режиссера и продюсера шоу-программ.

Анна Грачевская родилась и выросла в Харькове

Согласно сведениям из социальных сетей, получив диплом Анна решила покорять Москву, но изначально ей приходилось работать аниматором и пробовать себя в модельном бизнесе. Однако судьбоносным моментом в ее жизни стало знакомство с Борисом Грачевским — основателем "Ералаша", который был старше ее на 37 лет.

Анна Грачевская была замужем за создателем "Ералаша"

В браке, который длился с 2010 по 2014 год, Анна подарила Грачевскому дочь Василису. И влиятельный супруг помог девушке устроиться работать на телеканал "Юмор ТВ".

Анна Грачевская

Анна смогла проявить себя в нескольких проектах, была ведущей программ, выступала на светских мероприятиях, снималась в клипах и произвела фурор на мюзикле "Танцы и Звезды".

Анна Грачевская давно не выходит на связь

Также Грачевская снялась в нескольких фильмах и проявила себя в литературном творчестве. После брака с основателем "Ералаша", который закончился скандалом, Анна вышла замуж второй раз, но вскоре снова развелась.

Анна Грачевская с дочерью

Где сейчас Анна Грачевская и что говорит о войне

Российская телеведущая Анна Грачевская не стала публично осуждать войну в Украине, несмотря на то, что родилась и выросла в Харькове. Лишь в мае 2022 года на своей странице в Instagram девушка показала фотографию своей новой татуировки "Харьків", назвав ее "очень важной".

Анна Грачевская сделала тату с надписью "Харьков"

В декабре 2022 года Анна в интервью российским СМИ заявила, что события в Украине напрямую коснулись ее семьи, поскольку в Харькове, который почти ежедневно атакует Россия, были ее родители, брат и другие родственники.

Я очень сильно переживала, волновалась за них, мне было тяжело. Наш дом был разрушен. Как же я могла улыбаться в такой момент перед камерами? Анна Грачевская

Грачевская заявила, что перевезла семью в Россию, но не стала раскрывать их местонахождение. Телеведущая отметила, что они не с ней в Москве, но находятся в безопасности.

Анна Грачевская не осуждает войну

С 2023 года Анна не ведет свою страницу в Instagram, но последние ее фотографии были сделаны в России, она посещала различные кинопремьеры. Однако, ее геолокация аккаунта в Instagram показывает, что Анна находится в Украине.

Грачевская давно не дает интервью, поэтому неизвестно, где на данный момент находится она и ее семья. В сети нет о ней свежих новостей.

Анна Грачевская не ведет социальные сети

