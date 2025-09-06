Втратила у Харкові будинок і забрала сім’ю до Росії: що говорить про війну ексдружина засновника "Єралаша"

Кар’єра Анни стрімко пішла вгору після зустрічі з Грачевським

Телеведуча Анна Грачевська, колишня дружина покійного засновника "Єралаша" Бориса Грачевського, народилася у Харкові, де мешкала її родина. Але сама Анна відразу після школи вирушила до Росії.

Сьогодні, 6 вересня, Анна відзначає 39-річчя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз телеведуча та говорить про війну в Україні.

Анна Грачевська — що про неї відомо

Телеведуча та актриса Анна Панасенко народилася 6 вересня 1986 року в Харкові, де пройшли її дитинство та юність. А після закінчення школи дівчина вирушила до Санкт-Петербурга, де здобула вищу освіту за спеціальністю режисера та продюсера шоупрограм.

Анна Грачевська народилася та виросла у Харкові

Згідно з даними соціальних мереж, отримавши диплом Анна вирішила підкорювати Москву, але спочатку їй доводилося працювати аніматором і пробувати себе в модельному бізнесі. Проте доленосним моментом у її житті стало знайомство з Борисом Грачевським — засновником "Єралаша", який був старшим за неї на 37 років.

Анна Грачевська була одружена з засновником "Єралаша"

У шлюбі, який тривав з 2010 до 2014 року, Анна подарувала Грачевському дочку Василісу. І впливовий чоловік допоміг дівчині влаштуватися працювати на телеканал "Гумор ТВ".

Анна Грачевська

Анна змогла виявити себе в кількох проєктах, була ведучою програм, виступала на світських заходах, знімалася в кліпах і викликала фурор на мюзиклі "Танці та Зірки".

Анна Грачевська давно не виходить на зв’язок

Також Грачевська знялася у кількох фільмах та проявила себе у літературній творчості. Після шлюбу із засновником "Єралаша", який закінчився скандалом, Анна вийшла заміж вдруге, але незабаром знову розлучилася.

Анна Грачевська з дочкою

Де зараз Анна Грачевська і що говорить про війну

Російська телеведуча Анна Грачевська не стала публічно засуджувати війну в Україні, попри те, що народилася та виросла у Харкові. Лише у травні 2022 року на своїй сторінці в Instagram дівчина показала фотографію свого нового татуювання "Харків", назвавши його "дуже важливим".

Анна Грачевська зробила тату з написом "Харків"

У грудні 2022 року Анна в інтерв’ю російським ЗМІ заявила, що події в Україні безпосередньо торкнулися її сім’ї, оскільки в Харкові, який майже щодня атакує Росія, були її батьки, брат та інші родичі.

Я дуже переживала, хвилювалася за них, мені було важко. Наш будинок було зруйновано. Як же я могла в такий момент посміхатися перед камерами? Анна Грачевська

Грачевська заявила, що перевезла сім’ю до Росії, але не розкрила їхнє місцеперебування. Телеведуча зазначила, що вони не з нею у Москві, але знаходяться у безпеці.

Анна Грачевська не засуджує війну

З 2023 Анна не веде свою сторінку в Instagram, але останні її фотографії були зроблені в Росії, вона відвідувала різні кінопрем’єри. Проте, геолокація її облікового запису в Instagram показує, що Анна знаходиться в Україні.

Грачевська давно не дає інтерв’ю, тому невідомо, де наразі перебуває вона та її родина. У мережі немає про неї свіжих новин.

Анна Грачевська не веде соціальних мереж

