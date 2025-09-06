Рус

Втратила у Харкові будинок і забрала сім’ю до Росії: що говорить про війну ексдружина засновника "Єралаша"

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
743
Що Анна Грачевська говорить про війну Новина оновлена 06 вересня 2025, 12:01
Що Анна Грачевська говорить про війну. Фото Колаж "Телеграфу"

Кар’єра Анни стрімко пішла вгору після зустрічі з Грачевським

Телеведуча Анна Грачевська, колишня дружина покійного засновника "Єралаша" Бориса Грачевського, народилася у Харкові, де мешкала її родина. Але сама Анна відразу після школи вирушила до Росії.

Сьогодні, 6 вересня, Анна відзначає 39-річчя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз телеведуча та говорить про війну в Україні.

Анна Грачевська — що про неї відомо

Телеведуча та актриса Анна Панасенко народилася 6 вересня 1986 року в Харкові, де пройшли її дитинство та юність. А після закінчення школи дівчина вирушила до Санкт-Петербурга, де здобула вищу освіту за спеціальністю режисера та продюсера шоупрограм.

Анна Грачевська
Анна Грачевська народилася та виросла у Харкові

Згідно з даними соціальних мереж, отримавши диплом Анна вирішила підкорювати Москву, але спочатку їй доводилося працювати аніматором і пробувати себе в модельному бізнесі. Проте доленосним моментом у її житті стало знайомство з Борисом Грачевським — засновником "Єралаша", який був старшим за неї на 37 років.

Анна Грачевська
Анна Грачевська була одружена з засновником "Єралаша"

У шлюбі, який тривав з 2010 до 2014 року, Анна подарувала Грачевському дочку Василісу. І впливовий чоловік допоміг дівчині влаштуватися працювати на телеканал "Гумор ТВ".

Анна Грачевська
Анна Грачевська

Анна змогла виявити себе в кількох проєктах, була ведучою програм, виступала на світських заходах, знімалася в кліпах і викликала фурор на мюзиклі "Танці та Зірки".

Анна Грачевська
Анна Грачевська давно не виходить на зв’язок

Також Грачевська знялася у кількох фільмах та проявила себе у літературній творчості. Після шлюбу із засновником "Єралаша", який закінчився скандалом, Анна вийшла заміж вдруге, але незабаром знову розлучилася.

Анна Грачевська
Анна Грачевська з дочкою

Де зараз Анна Грачевська і що говорить про війну

Російська телеведуча Анна Грачевська не стала публічно засуджувати війну в Україні, попри те, що народилася та виросла у Харкові. Лише у травні 2022 року на своїй сторінці в Instagram дівчина показала фотографію свого нового татуювання "Харків", назвавши його "дуже важливим".

Анна Грачевська
Анна Грачевська зробила тату з написом "Харків"

У грудні 2022 року Анна в інтерв’ю російським ЗМІ заявила, що події в Україні безпосередньо торкнулися її сім’ї, оскільки в Харкові, який майже щодня атакує Росія, були її батьки, брат та інші родичі.

Я дуже переживала, хвилювалася за них, мені було важко. Наш будинок було зруйновано. Як же я могла в такий момент посміхатися перед камерами?

Анна Грачевська

Грачевська заявила, що перевезла сім’ю до Росії, але не розкрила їхнє місцеперебування. Телеведуча зазначила, що вони не з нею у Москві, але знаходяться у безпеці.

Анна Грачевська
Анна Грачевська не засуджує війну

З 2023 Анна не веде свою сторінку в Instagram, але останні її фотографії були зроблені в Росії, вона відвідувала різні кінопрем’єри. Проте, геолокація її облікового запису в Instagram показує, що Анна знаходиться в Україні.

Грачевська давно не дає інтерв’ю, тому невідомо, де наразі перебуває вона та її родина. У мережі немає про неї свіжих новин.

Анна Грачевська
Анна Грачевська не веде соціальних мереж

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про актора Романа Шумілова та що він говорить про війну. Радіє життю в Росії, поки рідне місто бомбардують.

Теги:
#Харків #Росія #Війна #Телеведуча #Анна Грачевський