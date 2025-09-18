Народилася в Україні і була дружиною путініста Пєвцова: де зараз і що говорить про війну Лариса Блажко

Лариса Блажко тривалий час жила із сином у Канаді

Актриса Лариса Блажко, яка кілька років прожила у цивільному шлюбі з путіністом Дмитром Пєвцовим, родом з України. Але свою кар’єру жінка будувала у Російській Федерації.

Сьогодні, 18 вересня, актрисі виповнилося 62 роки. "Телеграф" вирішив дізнатися, де зараз Лариса Блажко та чи говорить про війну в Україні.

Лариса Блажко – що про неї відомо

Актриса Лариса Блажко народилася 18 вересня 1963 року на території сучасної України, проте у відкритих джерелах не вказується, в якому місті пройшло її дитинство.

Лариса Блажко та Дмитро Пєвцов

Після закінчення школи вона вирушила підкорювати Москву, де намагалася вступити до театрального вишу. З першої спроби успіху не досягла, але пізніше закінчила ГІТІС. У 1987 році зіграла у фільмі "Прощавай, шпано замоскворецька", проте кар’єра в кіно у неї так і не склалася.

На початку 1990-х Лариса поїхала до Канади, де грала в театрі, знялася у кількох фільмах та здобула освіту психоаналітика. За кордоном вона вийшла заміж і народила дочку, а 2002 року повернулася до Москви, де зайнялася бізнесом і пізніше стала продюсером.

Як зараз виглядає Лариса Блажко

Широку популярність Блажко приніс роман з актором-путіністом Дмитром Пєвцовим. Їхні стосунки почалися наприкінці 1980-х, пара жила в цивільному шлюбі, але до РАГСу справа так і не дійшла.

Лариса Блажко була цивільною дружиною Пєвцова

У 1990 році у пари народився син Данило. Але через кілька років Пєвцов пішов до іншої жінки, а Лариса забрала сина і поїхала за океан. Після повернення вона не перешкоджала спадкоємцю спілкуватися з батьком.

Лариса Блажко народила Пєвцову сина Данила

Син Блажко прагнув піти стопами батьків і навіть встиг знятися у трьох кінострічках, але у 2012 році він трагічно загинув у віці 22 років. Данило з однокласниками був на вечірці у квартирі на третьому поверсі, впав з балкона та помер від отриманих травм.

Лариса Блажко розлучилася з Пєвцовим та жила в Канаді

Де зараз Лариса Блажко

Актриса Лариса Блажко продовжує жити та працювати у Москві, де займається продюсерською діяльністю. У 2023 році під її керівництвом вийшов фільм "Про що говорять чоловіки. Прості задоволення", а 2014 року — "Один день у Стамбулі", а зараз жінка займається фільмом "Моє літо з метеоритом".

Щодо війни, то Лариса Блажко зайняла мовчазну позицію. Лише у програмі Андрія Малахова вона розповіла, що загиблий син часто приходить до неї у снах із пророкуваннями та говорив про війну.

Наснився сон, що ми з дочкою бігаємо по випаленому полю, на нас котяться величезні вогняні кулі, а ми між ними лавуємо, і я весь час шукаю Даню. Бачу — у траві землянка. Там – Даня. Я говорю: "Ну виходь уже до нас". А він відповідає: "Ні, мені тут добре, а у вас буде війна" Лариса Блажко

Син Блажко та Пєвцова трагічно загинув

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила сина актора Пєвцова. Він загинув на очах в онука Пугачової.