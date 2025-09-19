Проміняв Київ на Москву і перестав вести соцмережі: що говорить про війну зірка "Кривого дзеркала" Церишенко

Церішенко переїхав до Москви заради третьої дружини

Гуморист Михайло Церишенко, як і актор Андрій Чернишов, народився у Києві, але згодом переїхав до Москви. З початку повномасштабної війни зірка "Кривого дзеркала" перестала вести соціальні мережі.

Сьогодні, 19 вересня, Михайлу Церишенку виповнилося 65 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де він зараз і чи говорить про війну в Україні.

Михайло Церишенко – що про нього відомо

Гуморист Михайло Церишенко народився 19 вересня 1960 року у Києві. В одному з інтерв’ю він поділився спогадами про своє дитинство. За словами зірки "Кривого дзеркала", його батьки були майстрами спорту з гімнастики: батько викладав фізичне виховання в Інституті інженерів цивільної авіації, а пізніше працював учителем фізкультури у школі. Мати після завершення спортивної кар’єри продовжила діяльність у спортивному товаристві вже на адміністративній посаді.

Михайло Церишенко був зіркою "Кривого дзеркала"

Михайло після школи став студентом Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Свою кар’єру Церишенко розпочинав на сцені Київського театру естради.

Михайло Церишенко народився у Києві

Але 1992 року до Києва приїхала співачка Катерина Семенова на зйомки фільму, і між ними виникли близькі стосунки. Обидва вирішили піти зі своїх сімей і бути разом.

Михайло переїхав до Семенової у Москву, де активно почав зніматися в кіно і став учасником популярної телепрограми "Оба-на!", яка принесла йому широку популярність. У період з 2003 до 2013 року він працював у театрі "Криве дзеркало" під керівництвом Євгена Петросяна.

Криве дзеркало

Ніколи у житті не мріяв жити та працювати у Москві. Ніколи. Я ось жив собі у місті-герої Києві, все було добре, і робота була, і всього вистачало. У мене була машина "Запорожець", я чудово почувався. Але просто трапилося кохання Михайло Церишенко

У 2018 році пара розлучилася через зради гумориста. Але у жовтні 2023 року Семенова повідомила, що помирилася з Церишенко.

Михайло Церишенко та Євген Петросян

Де зараз Михайло Церишенко і що говорить про війну

Гуморист Михайло Церишенко продовжує жити та працювати в Російській Федерації. Він гастролює зі спектаклями, а 2023 року за його участю вийшла військова драма "Нюрнберг". Ще гуморист пробує себе як режисер, співпрацюючи з Московським єврейським театром "Шалом" та антрепризними проєктами.

Михайло Церишенко продовжує жити у Росії

На початку повномасштабної війни Михайло перестав вести соціальні мережі та не робив гучних заяв, попри те, що народився та виріс в Україні. В одному з інтерв’ю гуморист лише зазначив, що продовжує займатися гумором, тому що він потрібний народові завжди. І називає війну так званою "СВО".

Як зараз виглядає Михайло Церишенко

І під час Великої Великої Вітчизняної війни працювали гумористичні бригади. Безперечно, СВО вносить свої корективи. Але, знову ж таки, такий час. Людині потрібен гумор у будь-які часи: і в добрі, і не дуже Михайло Церишенко

