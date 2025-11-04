Виходила заміж п’ять разів, і не завжди через кохання: що відомо про чоловіків Пугачової
-
-
Із батьком своєї доньки Христини Орбакайте Пугачова розлучилася через його алкоголізм
Народна артистка СРСР Алла Пугачова відома не лише через творчість, а й через гучні романи. Зірка п’ять разів була у шлюбі, які закінчувалися з різних причин, проте не кожного чоловіка співачка кохала.
Що варто знати
- Алла Пугачова вперше вийшла заміж у 25 років, народила доньку і розлучилася
- Співачка допомогла побудувати кар'єру своєму обранцю Кіркорову і зізнавалася, що вийшла за нього заміж "з відчаю"
- Всього у шлюбі артистка була п'ять разів. Зараз вона одружена із Максимом Галкіним, який молодший за неї на 27 років
Що відомо про чоловіків Алли Пугачової
Перший офіційний чоловік Алли Пугачової — Міколас Орбакас. Він — литовський артист цирку. Співачка сама освідчилася йому, а в 1969 році вони зіграли весілля. За два роки у подружжя народилася донька Христина, яка коли стала артисткою, взяла псевдонім Орбакайте.
Тоді молода сім’я не мала достатньо грошей, тому їм допомагали батьки Пугачової. За 4 роки пара розлучилася через постійні гастролі та труднощі в побуті. Пізніше Ніколас зізнався, що причиною розриву стала його алкогольна залежність.
За деякий час після розлучення з Орбакасом, Пугачова стала крутити роман із Павлом Слободкіним, але він швидко завершився. Згодом співачка почала зустрічатися із режисером Олександром Стефановичем. Саме він зробив свою кохану популярною — знімав її у кліпах та фільмах.
Проте стосунки завершилися через зради з боку чоловіка. Пугачова застала Олександра в ліжку з іншою жінкою. На думку Стефановича, "цивілізована сім’я — це не щастя, а видимість щастя", а те що у їхніх стосунках все добре, треба просто удавати. Зрад з часом ставало ще більше, тому Пугачова покинула режисера.
Із Євгеном Болдіним Пугачова познайомилася, коли ще перебувала у шлюбі зі Стефановичем. До слова, він теж був одружений. Євген був адміністратором примадонни, а пізніше став продюсером і директором. До шлюбу їхні стосунки тривали довго, але все ж вони вирішили розписатися. Пізніше з’ясувалося, що цей шлюб був фіктивним, і ніякого кохання між ними не було.
Першим, з ким Пугачова взяла шлюб у церкві, був Філіп Кіркоров. Їхній роман був дуже гучним — співак "з кожної праски" кричав про своє кохання до Примадонни. Проте сама Пугачова зізнавалася, що вийшла заміж за Кіркорова, бо хотіла допомогти йому з кар’єрою. За словами Алли Борисівни, тоді її дістали мама і бабуся артиста, які просили"допомогти Філіпчіку".
Із теперішнім чоловіком Максимом Галкіним Пугачова познайомилися через Філіпа Кіркорова. Це відбулося на фестивалі "Слов’янський базар". Як повідомляли самі артисти, це було "кохання з першого погляду". Різниця у віці між ними — 27 років, але це не завадило їм одружитися. Їхні стосунки оточували плітки про те, що довго вони разом не будуть, бо Пугачова не "зможе народити Галкіну дитину".
Діти у подружжя все ж з’явилися, шляхом сурогатного материнства. Зараз двійнятам Лізі та Гаррі по 12 років.