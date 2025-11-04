Виходила заміж п’ять разів, і не завжди через кохання: що відомо про чоловіків Пугачової

Із батьком своєї доньки Христини Орбакайте Пугачова розлучилася через його алкоголізм

Народна артистка СРСР Алла Пугачова відома не лише через творчість, а й через гучні романи. Зірка п’ять разів була у шлюбі, які закінчувалися з різних причин, проте не кожного чоловіка співачка кохала.

Що варто знати

Алла Пугачова вперше вийшла заміж у 25 років, народила доньку і розлучилася

Співачка допомогла побудувати кар'єру своєму обранцю Кіркорову і зізнавалася, що вийшла за нього заміж "з відчаю"

Всього у шлюбі артистка була п'ять разів. Зараз вона одружена із Максимом Галкіним, який молодший за неї на 27 років

Що відомо про чоловіків Алли Пугачової

Перший офіційний чоловік Алли Пугачової — Міколас Орбакас. Він — литовський артист цирку. Співачка сама освідчилася йому, а в 1969 році вони зіграли весілля. За два роки у подружжя народилася донька Христина, яка коли стала артисткою, взяла псевдонім Орбакайте.

Алла Пугачова з першим чоловіком Міколасом Орбакасом та донькою Христиною

Тоді молода сім’я не мала достатньо грошей, тому їм допомагали батьки Пугачової. За 4 роки пара розлучилася через постійні гастролі та труднощі в побуті. Пізніше Ніколас зізнався, що причиною розриву стала його алкогольна залежність.

За деякий час після розлучення з Орбакасом, Пугачова стала крутити роман із Павлом Слободкіним, але він швидко завершився. Згодом співачка почала зустрічатися із режисером Олександром Стефановичем. Саме він зробив свою кохану популярною — знімав її у кліпах та фільмах.

Алла Пугачова з Олександром Стефановичем

Проте стосунки завершилися через зради з боку чоловіка. Пугачова застала Олександра в ліжку з іншою жінкою. На думку Стефановича, "цивілізована сім’я — це не щастя, а видимість щастя", а те що у їхніх стосунках все добре, треба просто удавати. Зрад з часом ставало ще більше, тому Пугачова покинула режисера.

Із Євгеном Болдіним Пугачова познайомилася, коли ще перебувала у шлюбі зі Стефановичем. До слова, він теж був одружений. Євген був адміністратором примадонни, а пізніше став продюсером і директором. До шлюбу їхні стосунки тривали довго, але все ж вони вирішили розписатися. Пізніше з’ясувалося, що цей шлюб був фіктивним, і ніякого кохання між ними не було.

Алла Пугачова та Євген Болдін

Першим, з ким Пугачова взяла шлюб у церкві, був Філіп Кіркоров. Їхній роман був дуже гучним — співак "з кожної праски" кричав про своє кохання до Примадонни. Проте сама Пугачова зізнавалася, що вийшла заміж за Кіркорова, бо хотіла допомогти йому з кар’єрою. За словами Алли Борисівни, тоді її дістали мама і бабуся артиста, які просили"допомогти Філіпчіку".

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров

Із теперішнім чоловіком Максимом Галкіним Пугачова познайомилися через Філіпа Кіркорова. Це відбулося на фестивалі "Слов’янський базар". Як повідомляли самі артисти, це було "кохання з першого погляду". Різниця у віці між ними — 27 років, але це не завадило їм одружитися. Їхні стосунки оточували плітки про те, що довго вони разом не будуть, бо Пугачова не "зможе народити Галкіну дитину".

Максим Галкін та Алла Пугачова

Максим Галкін та Алла Пугачова

Діти у подружжя все ж з’явилися, шляхом сурогатного материнства. Зараз двійнятам Лізі та Гаррі по 12 років.