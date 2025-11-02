Старша за 76? Скільки насправді років може бути Пугачовій
Існує теорія, що Пугачова народилась не в 1949
Російська співачка Алла Пугачова, яка пояснила, чому вирішила покинути Росію, зберігає молодий вигляд у свої 76 років. Водночас ширяться чутки, що виконавиця приховує свій справжній вік. Також існують різні версії походження артистки.
"Телеграф" розповість про те, чому вважають, що Пугачова може бути старшою за свій офіційний вік.
Теорії щодо походження та віку Алли Пугачової
Існує дві версії щодо того, хто є батьком Пугачової. Перша версія передбачає, що батько співачки називався Борухом Певзнером, але змінив ім'я та прізвище на Борис Пугачов. А от за другою версією, татом Пугачової є артист Йосип Бендицький. З ним мама виконавиці, Зінаїда Одєгова, виступала перед військовими на фронті під час Другої світової війни.
Подейкували, що Одєгова мала роман з Бендицьким, у результаті якого народила доньку Аллу. У той час Йосип був одружений, але не відмовився від доньки. Навпаки, він дав їй своє прізвище та допомагав на початку співочої кар'єри.
За офіційною інформацією Пугачова народилася 15 квітня 1949 року. Однак подейкують, що співачці могли зменшити вік, щоб їй дозволили виступити на конкурсі молодих виконавців у Сопоті 1978 року. Це було б можливо, якщо Пугачова мала покровителя, наближеного до радянської влади.
На фото з юності помітно, що співачка виглядає старшою за свого молодшого брата Євгена, який на 5 років за неї молодший. Хоча на світлинах з дитинства різниця у віці між ними не виглядає помітною. До того ж достеменно невідомо, чи на фото справді зображений брат Пугачової, а не родич чи сусід.
Також цікаво, що подругою юності Пугачової була знана радянська журналістка Кіра Прошутинська. Вона розповідала, що почала дружити з Пугачовою, коли їй було 12-13 років. Натомість Прошутинській у той час було вже 16–17 років. Кіра розповідала, що Пугачова була її найкращою подругою, хоча був момент, що вони "ділили" одного хлопця.
Малоймовірно, що один підліток міг закохатися у 16-річну Прошутинську та 12-річну Пугачову. До того ж різниця у віці у підлітковому періоді зазвичай ускладнює створення міцної дружби, адже старшим часто нецікаво з молодшими. Тому й виникла теорія, що Пугачова могла народитися, як і Прошутинська, у 1945 році.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому Алла Пугачова може втратити свої доходи та сісти за ґрати. Проти неї подали позов до суду.