Старша за 76? Скільки насправді років може бути Пугачовій

Існує теорія, що Пугачова народилась не в 1949

Російська співачка Алла Пугачова, яка пояснила, чому вирішила покинути Росію, зберігає молодий вигляд у свої 76 років. Водночас ширяться чутки, що виконавиця приховує свій справжній вік. Також існують різні версії походження артистки.

Що треба знати:

Біологічним батьком Пугачової може бути артист Йосип Бендицький

Пугачовій зараз може бути 80 років, а не 76

Найкраща подруга юності співачки, Кіра Прошутинська, народилась у 1945 році

"Телеграф" розповість про те, чому вважають, що Пугачова може бути старшою за свій офіційний вік.

Теорії щодо походження та віку Алли Пугачової

Існує дві версії щодо того, хто є батьком Пугачової. Перша версія передбачає, що батько співачки називався Борухом Певзнером, але змінив ім'я та прізвище на Борис Пугачов. А от за другою версією, татом Пугачової є артист Йосип Бендицький. З ним мама виконавиці, Зінаїда Одєгова, виступала перед військовими на фронті під час Другої світової війни.

Зінаїда Одєгова, мама Алли Пугачової, фото з мережі

Подейкували, що Одєгова мала роман з Бендицьким, у результаті якого народила доньку Аллу. У той час Йосип був одружений, але не відмовився від доньки. Навпаки, він дав їй своє прізвище та допомагав на початку співочої кар'єри.

Йосип Бендицький, фото з мережі

За офіційною інформацією Пугачова народилася 15 квітня 1949 року. Однак подейкують, що співачці могли зменшити вік, щоб їй дозволили виступити на конкурсі молодих виконавців у Сопоті 1978 року. Це було б можливо, якщо Пугачова мала покровителя, наближеного до радянської влади.

Пугачова на конкурсі у 1978 році, фото з мережі

На фото з юності помітно, що співачка виглядає старшою за свого молодшого брата Євгена, який на 5 років за неї молодший. Хоча на світлинах з дитинства різниця у віці між ними не виглядає помітною. До того ж достеменно невідомо, чи на фото справді зображений брат Пугачової, а не родич чи сусід.

Пугачова з молодшим братом, фото з мережі

Пугачова з батьками та ймовірно, братом, фото з мережі

Також цікаво, що подругою юності Пугачової була знана радянська журналістка Кіра Прошутинська. Вона розповідала, що почала дружити з Пугачовою, коли їй було 12-13 років. Натомість Прошутинській у той час було вже 16–17 років. Кіра розповідала, що Пугачова була її найкращою подругою, хоча був момент, що вони "ділили" одного хлопця.

Малоймовірно, що один підліток міг закохатися у 16-річну Прошутинську та 12-річну Пугачову. До того ж різниця у віці у підлітковому періоді зазвичай ускладнює створення міцної дружби, адже старшим часто нецікаво з молодшими. Тому й виникла теорія, що Пугачова могла народитися, як і Прошутинська, у 1945 році.

Пугачова та Прошутинська (крайня праворуч), фото з мережі

