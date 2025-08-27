Його пісню співала Пугачова: як став відомим Олександр Кварта, який мобілізувався в ЗСУ

Артист брав участь в "Україна має талант"

У 2009 році він вийшов на сцену шоу "Україна має талант" усміхнений і трохи зворушений, і за кілька хвилин зал вже вибухнув оплесками. З 2014 року він виступав перед військовими і приїздив у зони бойових дій. Йдеться про Олександра Кварту, який мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це стало відомо сьогодні, 27 серпня. Відповідний допис Олександр Кварта виклав на своїй сторінці в Інстаграм. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як він став відомим.

Родом співак із Охтирки, що на Сумщині. У дитинстві Олександр був активним — навчався у музичній школі, займався балетом і відвідував драматичний гурток. Вищу освіту майбутній артист здобув у Лебединському педучилищі та у Харківському педуніверситеті.

Олександр Кварта

Музикою він почав займатися під час навчання у виші. Саме тоді він написав свої перші пісні. Згодом Олександр став працювати вчителем, але за чотири роки все ж вирішив, що хоче займатися творчістю.

Олександр Кварта

Ще у 1997 році Кварта написав пісню "Дорогою до сонця", з якою виступив на конкурсі Алли Пугачової, який мав назву "Радіо Алла". За 13 років артист зізнався, що примадонна навіть співала його трек на своєму концерті. Тоді Олександр уклав угоду, за якою Пугачова виплатила Кварті кілька тисяч доларів.

На телеекранах Кварта вперше з’явився у 2004 році, в шоу "Караоке на майдані". До фіналу співак не потрапив, але глядачі його запам’ятали.

За п’ять років Олександр взяв участь в шоу "Україна має талант" і отримав три "так" від членів журі. Співак дійшов до фіналу і став дуже популярним в Україні завдяки виконанню пісні "Сеньорита, я влюблён!".

Згодом Олександр взяв участь у Нацвідборі на "Євробачення". Перемогти і поїхати представляти Україну на конкурсі артистові не вдалося.

Після початку повномасштабного вторгнення свій найпопулярніший трек артист переклав на українську мову. У 2025 році на сцені Нацвідбору на "Євробачення" Кварта виступив разом із жартівливим гуртом Badstreet boys з піснею Eurosong. Тепер стало відомо, що співак мобілізувався до ЗСУ.

