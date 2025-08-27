Его песню пела Пугачева: как стал известным Александр Кварта, который мобилизировался в ВСУ

Артист принимал участие в "Украина имеет талант"

В 2009 году он вышел на сцену шоу "Украина имеет талант" улыбающийся и немного тронут, и через несколько минут зал уже взорвался аплодисментами. С 2014 г. он выступал перед военными и приезжал в зоны боевых действий. Речь идет об Александре Кварте, который мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Соответствующее сообщение Александр Кварта выложил на своей странице в Инстаграм. "Телеграф" решил выяснить, как он стал известен.

Родом певец из Ахтырки на Сумщине. В детстве Александр был активным – учился в музыкальной школе, занимался балетом и посещал драматический кружок. Высшее образование будущий артист получил в Лебединском педучилище и Харьковском педагогическом университете.

Александр Кварта

Музыкой он начал заниматься во время учебы в вузе. В это время он написал свои первые песни. Впоследствии Александр стал работать учителем, но через четыре года все же решил, что хочет заниматься творчеством.

Александр Кварта

Еще в 1997 году Кварта написал песню "По дороге к солнцу", с которой выступил на конкурсе Аллы Пугачевой, который назывался "Радио Алла". Через 13 лет артист признался, что примадонна даже пела его трек на своем концерте. Тогда Александр заключил соглашение, по которому Пугачева выплатила Кварте несколько тысяч долларов.

На телеэкранах Кварта впервые появился в 2004 году, в шоу "Караоке на майдане". В финал певец не попал, но зрители его запомнили.

Через пять лет Александр принял участие в шоу "Украина имеет талант" и получил три "да" от членов жюри. Певец дошел до финала и стал очень популярен в Украине благодаря исполнению песни "Сеньорита, я влюблён!".

Впоследствии Александр принял участие в Нацотборе на "Евровидение". Победить и уехать представлять Украину на конкурсе артисту не удалось.

После начала полномасштабного вторжения свой популярнейший трек артист перевел на украинский язык. В 2025 году на сцене Нацотбора на "Евровидение" Кварта выступил вместе с шутливой группой Badstreet boys с песней Eurosong. Теперь стало известно, что певец мобилизовался в ВСУ.

