"Вона не свідома": Оксана Білозір висловилася про конфлікт із Поляковою, який триває з 2022 року (відео)

Співачка вважає, що її колега по цеху несвідомо розмиває тему Голодомору в Україні

Народна артистка України Оксана Білозір вкотре прокоментувала конфлікт із Олею Поляковою, який виник у 2022 році. Причиною розбіжностей стала мелодія Мирослава Скорика, на яку одна артистка заспівала пісню про Голодомор, а інша адаптувала її під колискову.

Що варто знати:

Конфлікт між Оксаною Білозір та Олею Поляковою виник у 2022 році через використання однієї і тієї ж мелодії

Білозір вважає, що колискова Полякова на цю мелодію несвідомо розмиває тему її пісні "Свічка" про Голодомор

Полякова стверджує, що її пісня не має відношення до пісні Білозір

Позиція Оксани Білозір

В інтерв’ю Дмитру Гордону Білозір розповіла, як довго та трепетно вона створювала пісню "Свіча" на слова поета Богдана Стельмаха та мелодію Мирослава Скорика. За словами народної артистки, ця її пісня стала символом пам’яті жертв Голодомору.

Ти все розумієш без слів. Не треба ні музеїв, не треба нічого, бо вона доходить, вона красномовно торкається сердець. І тут Оля Полякова бере на цю мелодію і якусь колискову для дитини співає Оксана Білозір

Як зазначила народна артистка, Скорик дозволив використати цю мелодію лише у пісні про Голодомор. А Полякова, на думку Білозір, своєю колисковою на ту ж мелодію розмиває тему Голодомору.

Я до Олі Полякової жодних претензій не маю. Просто вона не свідома, вона не розуміє глибини цього процесу, в який вона вирішила запхати свої руки. Оксана Білозір

Позиція Олі Полякової

Ще 2022 року, коли спалахнув цей публічний скандал із звинуваченнями у плагіаті, Оля Полякова відповіла Оксані Білозір. Тоді вона заявила, що слова пісні "Коліскова Мелодія України" написав Олександр Вратарьов і вони були покладені на мелодію Скорика, до якої Білозір не має стосунку.

Текст створив Олександр Вратарьов на моє прохання написати пісню про всіх матерів і дітей, які перебувають у підвалах. На мелодію, яка б підтримувала дух у цих людях. То був поклик. Але вам цього не збагнути заявила тоді Полякова у відеозверненні

Співачка наголосила, що до пісні Білозір її колискова не має жодного стосунку. А народній артистці варто підтримувати людей піснею, а не писати брехню в соцмережах.

