"Она не сознательна": Оксана Билозир высказалась о конфликте с Поляковой, который тянется с 2022 года (видео)

Певица считает, что ее коллега по цеху неосознанно размывает тему Голодомора в Украине

Народная артистка Украины Оксана Билозир в очередной раз прокомментировала конфликт с Олей Поляковой, который возник в 2022 году. Причиной разногласий стала мелодия Мирослава Скорика, на которую одна артистка спела песню о Голодоморе, а другая адаптировала ее под колыбельную.

Что стоит знать:

Конфликт между Оксаной Билозир и Олей Поляковой возник в 2022 году из-за использования одной и той же мелодии

Билозир считает, что колыбельная Поляковой на эту мелодию неосознанно размывает тему ее песни "Свеча" о Голодоморе

Полякова утверждает, что ее песня не имеет отношения к песне Билозир

Позиция Оксаны Билозир

В интервью Дмитрию Гордону Билозир рассказала, как долго и трепетно она создавала песню "Свеча" на слова поэта Богдана Стельмаха и мелодию Мирослава Скорика. По словам народной артистки, эта ее песня стала символом памяти о жертвах Голодомора.

Ты все понимаешь без слов. Не надо ни музеев, не надо ничего, потому что она доходит, она красноречиво касается сердец. И тут Оля Полякова берет на эту мелодию и какого-ту колыбельную для ребенка поет Оксана Билозир

Как отметила народная артистка, Скорик разрешил использовать эту мелодию только в песне о Голодоморе. А Полякова, по мнению Билозир, своей колыбельной на ту же мелодию размывает тему Голодомора.

Я к Оле Поляковой никаких претензий не имею. Просто она не сознательна, она не понимает глубины этого процесса, в который она решила запихнуть свои руки Оксана Билозир

Позиция Оли Поляковой

Еще в 2022 году, когда вспыхнул этот публичный скандал с обвинениями в плагиате, Оля Полякова ответила Оксане Билозир. Тогда она заявила, что слова песни "Колискова Мелодія України" написал Александр Вратарев и они были положены на мелодию Скорика, к которой Билозир не имеет отношения.

Текст создал Александр Вратарев по моей просьбе написать песню обо всех матерях и детях, которые находятся в подвалах. На мелодию, которая бы поддерживала дух в этих людях. Это был зов. Но вам этого не понять заявила тогда Полякова в видеообращении

Певица подчеркнула, что к песне Билозир ее колыбельная не имеет никакого отношения. А народной артистке стоило бы поддерживать людей песней, а не писать ложь в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оксана Билозир вспомнила, как Путин хотел попасть на ее концерт. Артистка высказалась, что думает о президент РФ сейчас.