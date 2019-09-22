Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

1 Пристайко о телефонном разговоре президентов США и Украины Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

2 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

3 Конгресс США выразил свою позицию о разговоре Трампа и Зеленского Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвал резонанс в американской политической жизни.

4 Трамп прокомментировал разговор с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было сказано ничего противозаконного.

5 Климкин выразил свое мнение по поводу "скандального" разговора Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США.

6 Аваков встретился с Эрдоганом Министр внутренних дел Украины находится в Турции. Во время посещения технологической выставки в Стамбуле встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 Назначены новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО Верховная Рада избрала народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева главой постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а парламентария от этой же фракции Егора Чернева – главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

8 Пристайко высказался об обмене с РФ Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет что, переговоры между Украиной и РФ ведутся очень активно.

9 Часть старой делегации Украины таки посетит ПАСЕ Некоторые члены делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли решение посетить осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на отказ нового состава.

10 Когда будет представлен новый план обороны Украины Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что план обороны страны в настоящее время разрабатывается и будет представлен в 2020 году.

11 Днепр стал двукратным обладателем Суперкубка Украины Сегодня, 21 сентября, в Днепре состоялся матч-ответ за Суперкубок Украины между местным Днепром, который в прошлом году взял Кубок Украины, и Химиком, чемпионом страны.

12 Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы Дебют бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александа Усика в супертяжелом дивизионе вызвал большой ажиотаж на билеты.

13 Олимпик в гостях выиграл у Львова В субботу, 21 сентября, продолжилась программа восьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. На стадионе "Арена Львов" встретились ФК Львов и Олимпик.

14 Узбекский дзюдоист выиграл схватку в один миг Узбекский дзюдоист Шарофиддин Болтабоев удивил болельщиков на домашнем Гран-при Ташкента.

15 НБА выпустила промо-ролик посвященный новому сезону 2019-2020 На видео, размещенном на официальном YouTube-канале, представлены такие звездные игроки лиги, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Яннис Адетокумбо, и другие.

16 Кристофер Ллойд прогулялся по Киеву Американский актер Кристофер Ллойд, сыгравший дока Брауна в трилогии "Назад в будущее", впервые приехал в Украину. Он стал специальным гостем Comic Con Ukraine 2019, который стартовал в Киеве 21 сентября.

17 Эдриан Броуди встречается с бывшей супругой Харви Вайнштейна 46-летний актер Эдриан Броуди только недавно стал появляться на людях со своей новой пассией Джорджиной Чапмен, которая, кстати, была женой скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

18 Сегодня открылся международный фестиваль любительского кино "Кинокиммерия" Секретарь жюри Владислав Таранюк сообщил в ходе пресс-конференции, что в 2022 году именно Херсонщина будет принимать Международный кинофестиваль "UNICA", который проходит с 1931 года в Европе.