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Воскресенье, 22.09.2019
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
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Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

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Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
06:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент США позвонил президенту Украины: что с этого получилось. Аваков встретился с Эрдоганом. Назначены новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО. Пристайко высказался об обмене с РФ. Часть старой делегации Украины таки посетит ПАСЕ. Днепр стал двукратным обладателем Суперкубка Украины.

  • 1

    Пристайко о телефонном разговоре президентов США и Украины

    Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

  • 2

    Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому

     

    Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • 3

    Конгресс США выразил свою позицию о разговоре Трампа и Зеленского

     

    Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвал резонанс в американской политической жизни.

  • 4

    Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было сказано ничего противозаконного.

  • 5

    Климкин выразил свое мнение по поводу "скандального" разговора

    Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США.

  • 6

    Аваков встретился с Эрдоганом

    Министр внутренних дел Украины находится в Турции. Во время посещения технологической выставки в Стамбуле встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

  • 7

    Назначены новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

    Верховная Рада избрала народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева главой постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а парламентария от этой же фракции Егора Чернева – главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

  • 8

    Пристайко высказался об обмене с РФ

    Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет что, переговоры между Украиной и РФ ведутся очень активно

  • 9

    Часть старой делегации Украины таки посетит ПАСЕ

    Некоторые члены делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли решение посетить осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на отказ нового состава.

  • 10

    Когда будет представлен новый план обороны Украины

    Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что план обороны страны в настоящее время разрабатывается и будет представлен в 2020 году.

  • 11

    Днепр стал двукратным обладателем Суперкубка Украины

    Сегодня, 21 сентября, в Днепре состоялся матч-ответ за Суперкубок Украины между местным Днепром, который в прошлом году взял Кубок Украины, и Химиком, чемпионом страны. 

  • 12

    Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы

    Дебют бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александа Усика в супертяжелом дивизионе вызвал большой ажиотаж на билеты

  • 13

    Олимпик в гостях выиграл у Львова

    В субботу, 21 сентября, продолжилась программа восьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. На стадионе "Арена Львов" встретились ФК Львов и Олимпик.

  • 14

    Узбекский дзюдоист выиграл схватку в один миг

    Узбекский дзюдоист Шарофиддин Болтабоев удивил болельщиков на домашнем Гран-при Ташкента.

  • 15

    НБА выпустила промо-ролик посвященный новому сезону 2019-2020

    На видео, размещенном на официальном YouTube-канале, представлены такие звездные игроки лиги, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Яннис Адетокумбо, и другие.

  • 16

    Кристофер Ллойд прогулялся по Киеву

    Американский актер Кристофер Ллойд, сыгравший дока Брауна в трилогии "Назад в будущее", впервые приехал в Украину. Он стал специальным гостем Comic Con Ukraine 2019, который стартовал в Киеве 21 сентября. 

  • 17

    Эдриан Броуди встречается с бывшей супругой Харви Вайнштейна

    46-летний актер Эдриан Броуди только недавно стал появляться на людях со своей новой пассией Джорджиной Чапмен, которая, кстати, была женой скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

  • 18

    Сегодня открылся международный фестиваль любительского кино "Кинокиммерия"

    Секретарь жюри Владислав Таранюк сообщил в ходе пресс-конференции, что в 2022 году именно Херсонщина будет принимать Международный кинофестиваль "UNICA", который проходит с 1931 года в Европе.

  • 19

    Yutu-2 прислал снимки странного вещества

    Ученые из Поднебесной обратили ранее внимание на молодой кратер, а вернее, на находящееся внутри него вещество.

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Украина, Турция, США, МВД, Минобороны, БК Днепр, БК Химик, МВД Украины, Арсен Аваков, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Усик, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк, Тайрон Спонг.
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