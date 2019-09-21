Скачать
Суббота, 21.09.2019
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Лестер - Тоттенхэм: когда и где смотреть матч АПЛ
Лестер - Тоттенхэм: когда и где смотреть матч АПЛ
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ

Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Нардепы от "Слуги народа" Потураев и Чернев возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО.

Верховная Рада избрала народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева главой постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а парламентария от этой же фракции Егора Чернева – главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев - в ПА НАТО", - написал глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что на текущей неделе парламент создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, также продолжится работа с организациями ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест.

Депутат "Слуги народа" возглавила делегацию Украины в ПАСЕ

Напомним, украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не поедет на ближайшую сессию организации в качестве протеста против нарушений ее внутренних принципов и интересов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Богдан Яременко, ПА НАТО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Очередное нарушение &quot;тишины&quot;: СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ и др.
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября в Украине
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь