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Суббота, 21.09.2019
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
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Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины

Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
11:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украина отказывается посещать ближайшую сессию ПАСЕ после возвращения России в состав организации.

Сформированная накануне украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не поедет на ближайшую сессию организации в качестве протеста против нарушений ее внутренних принципов и интересов. Об этом сообщил в своем Facebook депутат "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады, занимающимся вопросами внешней политики Богдан Яременко.

По его словам, Украина не будет представлена на сессии ПАСЕ в связи с неимением средств реагирования на нарушения принципов в организации, а также на игнорирование интересов Украины.

Вместо посещения сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация сосредоточится на консультациях с другими странами-членами ПАСЕ для отрабатывания стратегии по возвращению доверия к организации. Большинство фракций украинского парламента, по словам Яременко, поддержали это решение.

Депутат "Слуги народа" возглавила делегацию Украины в ПАСЕ

Напомним, 26 июля состоялось возвращение российской делегации в состав ПАСЕ без введения санкций при условии погашения долга. Российская Федерация в начале сентября погасила задолженность перед организацией.

Ряд стран-членов ПАСЕ, включая Украину, недовольны этим решением и намерены не участвовать в сессиях.

В Верховной Раде накануне сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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ПАСЕ, Совет Европы, Богдан Яременко.
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