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Депутат "Слуги народа" возглавила делегацию Украины в ПАСЕ

Депутат "Слуги народа" возглавила делегацию Украины в ПАСЕ
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Члены делегации Украины в ПАСЕ избрали себе председателя.

Председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы стала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от ”Слуги народа” Елизавета Ясько.

Как передает корреспондент, соответствующее решение было принято на Учредительном собрании членов делегации.

На должность председателя делегации рассматривались две кандидатуры: Ясько и другой представительницы ”Слуги народа” Марии Мезенцевой.

После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали председателем Ясько.

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Первым заместителем председателя делегации стал представитель ”Батькивщины” Сергей Соболев, а заместителем - представитель ”Голоса” Рустем Умеров.

Напомним, в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В ПАСЕ готовятся выслушать президента Франции Эммануэля Макрона и обсудить ситуацию сложившуюся в крымских татар.

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ПАСЕ, Совет Европы, Делегация, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Елизавета Ясько.
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