Депутат "Слуги народа" возглавила делегацию Украины в ПАСЕ

Новости Украины:Члены делегации Украины в ПАСЕ избрали себе председателя.

Председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы стала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от ”Слуги народа” Елизавета Ясько.

Как передает корреспондент, соответствующее решение было принято на Учредительном собрании членов делегации.

На должность председателя делегации рассматривались две кандидатуры: Ясько и другой представительницы ”Слуги народа” Марии Мезенцевой.

После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали председателем Ясько.

Первым заместителем председателя делегации стал представитель ”Батькивщины” Сергей Соболев, а заместителем - представитель ”Голоса” Рустем Умеров.

Напомним, в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.