Скачать
Суббота, 21.09.2019
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)

В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В рамках восьмого тура УПЛ в битве аутсайдеров чемпионата Олимпик минимально переиграл ФК Львов.

В субботу, 21 сентября, продолжилась программа восьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. На стадионе "Арена Львов" встретились ФК Львов и Олимпик.

ФК Львов - Олимпик 0:1

Гол: Политыло (81, пен)

ФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабино, Мартан - Педро, Алваро, Шина - Ренан

Запасные: Бандура, Висенте, Пернамбуко, Зубков, Насонов, Богунов, Квасный

Олимпик: Крынский - Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич - Цымбалюк, Завийский - Имери, Политыло, Тейшейра - Дийе

Запасные: Пеньков, Г. Пасич, Салу, Джеффри, Зотько, Клименчук, Фабиньо

Первый тайм встречи аутсайдеров текущего сезона УПЛ интереснее выглядели гости. Олимпик больше владел мячом, больше атаковал, больше бил по воротам. За все первые 45 минут игры Львов смог нанести лишь один удар в створ ворот донецкой команды. В компенсированное время к первому тайму Олимпик и вовсе имел потрясающую возможность выйти вперед, но сенегалец Матар Дийе на 45+2 минуте не смог реализовать пенальти.

Все голы Шевченко - лучшего бомбардира легендарного дерби Милан - Интер (Видео)

Во втором тайме ФК Львов выровнял немного игру, стал больше контролировать мяч, но создать по настоящему опасных моментов не получалось хозяевам поле. То ли дело Олимпик, команда Висенте Гомеса во втором тайме меньше атаковала, но именно дончанам удалось открыть счет в игре. На 81-й минуте матча Насонов сфолил в собственной штрафной и Олимпик во второй раз в поединке получил право пробить пенальти. В этот раз к "точке" подошел Политыло и его удар пришелся в цель. 

Потрясающий гол Куаме - в обзоре матча Кальяри - Дженоа (Видео)

Больше голов забитых в этом поединке зрители не увидели. Как итог, минимальная победа гостей 1:0, которая позволила подопечным Висенте Гомеса сократить отрыв от ФК Львов в турнирной таблице УПЛ до 1 очка. У Олимпика в активе 5 очков, у ФК Львов - 6.

Напомним, стартовал восьмой тур УПЛ вчера в Днепре, где местный СК Днепр-1 принимал Карпаты и одержал уверенную победу 2:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Новости УПЛ, ФК Львов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
02 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
04 Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы
05 Гвардиола назвал того, кто сможет заменить его у руля Манчестер Сити
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь