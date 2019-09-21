В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)

Новости спорта:В рамках восьмого тура УПЛ в битве аутсайдеров чемпионата Олимпик минимально переиграл ФК Львов.

В субботу, 21 сентября, продолжилась программа восьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. На стадионе "Арена Львов" встретились ФК Львов и Олимпик.

ФК Львов - Олимпик 0:1

Гол: Политыло (81, пен)

ФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабино, Мартан - Педро, Алваро, Шина - Ренан

Запасные: Бандура, Висенте, Пернамбуко, Зубков, Насонов, Богунов, Квасный

Олимпик: Крынский - Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич - Цымбалюк, Завийский - Имери, Политыло, Тейшейра - Дийе

Запасные: Пеньков, Г. Пасич, Салу, Джеффри, Зотько, Клименчук, Фабиньо

Первый тайм встречи аутсайдеров текущего сезона УПЛ интереснее выглядели гости. Олимпик больше владел мячом, больше атаковал, больше бил по воротам. За все первые 45 минут игры Львов смог нанести лишь один удар в створ ворот донецкой команды. В компенсированное время к первому тайму Олимпик и вовсе имел потрясающую возможность выйти вперед, но сенегалец Матар Дийе на 45+2 минуте не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме ФК Львов выровнял немного игру, стал больше контролировать мяч, но создать по настоящему опасных моментов не получалось хозяевам поле. То ли дело Олимпик, команда Висенте Гомеса во втором тайме меньше атаковала, но именно дончанам удалось открыть счет в игре. На 81-й минуте матча Насонов сфолил в собственной штрафной и Олимпик во второй раз в поединке получил право пробить пенальти. В этот раз к "точке" подошел Политыло и его удар пришелся в цель.

Больше голов забитых в этом поединке зрители не увидели. Как итог, минимальная победа гостей 1:0, которая позволила подопечным Висенте Гомеса сократить отрыв от ФК Львов в турнирной таблице УПЛ до 1 очка. У Олимпика в активе 5 очков, у ФК Львов - 6.

Напомним, стартовал восьмой тур УПЛ вчера в Днепре, где местный СК Днепр-1 принимал Карпаты и одержал уверенную победу 2:0.