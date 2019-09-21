Скачать
Суббота, 21.09.2019
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Все голы Шевченко - лучшего бомбардира легендарного дерби Милан - Интер (Видео)

Все голы Шевченко - лучшего бомбардира легендарного дерби Милан - Интер (Видео)
14:28 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Предлагаем вашему вниманию нарезку всех голов легендарного экс-форварда Милана Андрея Шевченко в ворота Интера.

Сегодня, 21 сентября, состоится легендарное "Дерби делла Мадоннина" - Милан примет на "Сан Сиро" Интер. 

Этот поединок станет уже 224-м по счету в одном из величайших противостояний в истории футбола. За все время противостояния этих двух клубов было зафиксировано множество очень интересных, неожиданных результатов. Матчи Интера и Милана всегда яркое и зрелищное событие, которые ожидают с большим нетерпение миллионы зрителей по всему миру.

Есть в этом выдающимся дерби и украинский след!  Не все знают, но за всю историю противостояний Интера и Милана лучшим бомбардиром миланского дерби является легендарный украинский экс-футболист, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко. На его счету 14 голов в "Дерби делла Мадоннина". В этой гонке он опередил даже великого Джузеппе Меаца, имя которого носит стадион в Милане. 

Потрясающий гол Куаме - в обзоре матча Кальяри - Дженоа (Видео)

Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола

Предлагаем вашему вниманию нарезку всех голов Шевы в ворота Интера:

Напомним, прямую трансляцию матча Милан - Интер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола, Милан - Интер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
02 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
04 Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы
05 Гвардиола назвал того, кто сможет заменить его у руля Манчестер Сити
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь