Все голы Шевченко - лучшего бомбардира легендарного дерби Милан - Интер (Видео)

Новости спорта:Предлагаем вашему вниманию нарезку всех голов легендарного экс-форварда Милана Андрея Шевченко в ворота Интера.

Сегодня, 21 сентября, состоится легендарное "Дерби делла Мадоннина" - Милан примет на "Сан Сиро" Интер.

Этот поединок станет уже 224-м по счету в одном из величайших противостояний в истории футбола. За все время противостояния этих двух клубов было зафиксировано множество очень интересных, неожиданных результатов. Матчи Интера и Милана всегда яркое и зрелищное событие, которые ожидают с большим нетерпение миллионы зрителей по всему миру.

Есть в этом выдающимся дерби и украинский след! Не все знают, но за всю историю противостояний Интера и Милана лучшим бомбардиром миланского дерби является легендарный украинский экс-футболист, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко. На его счету 14 голов в "Дерби делла Мадоннина". В этой гонке он опередил даже великого Джузеппе Меаца, имя которого носит стадион в Милане.

Предлагаем вашему вниманию нарезку всех голов Шевы в ворота Интера:

Напомним, прямую трансляцию матча Милан - Интер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.