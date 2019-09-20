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Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Дубль Владислава Супряги помог Днепру-1 уверенно победить Карпаты.

В Днепре на "Днепр-Арене" завершился матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между местным Днепром-1 и Карпатами. Итогом встречи стала победа хозяев со счетом 2:0.

Днепр-1 2:0 Карпаты

Голы: Супряга 27', 71' (с пенальти)

Уже в первом тайме Днепр вышел вперед благодаря Супряге. Владислав на 27-й минуте встречи шикарным ударом с разворота из пределов штрафной поразил ворота гостей. Следующий гол болельщики увидели лишь во второй половине встречи. Защитник гостей при стандарте борцовским приемом повалил футболиста Днепра на газон в своей штрафной и рефери назначил 11-метровый. Принялся исполнять приговор Супряга, который легко переиграл Пидкивку.

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Полное видео матча:

По итогам встречи, Днепр-1 с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, Карпаты занимают 9-е место с 8 баллами. В следующем туре Днепр-1 отправится в гости к киевскому Динамо, а Карпаты примут Колос. Матчи 9-го тура УПЛ будут сыграны на следующей неделе.

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