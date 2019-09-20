Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание всех матчей восьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги.

В пятницу, 20 сентября, стартует тур под номером восемь первенства Украины по футболу среди команд Премьер лиги. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отчетного тура.

Чемпионат Украины. Премьер лига - 8 тур

Днепр-1 - Карпаты

Пятница, 20 сентября. Начало матча - 19:00

Стадион "Днепр-Арена", Днепр. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Шурман Денис.

ПФК Львов - Олимпик Д

Суббота, 21 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион "Украина", Львов. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Кутаков Дмитрий.

Заря - Мариуполь

Суббота, 21 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион "Славутич - Арена", Запорожье. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Балакин Николай.

Десна - Шахтер

Воскресенье, 22 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион им. Ю. Гагарина, Чернигов. Прямая трансляция: канал "2+2". Главный арбитр - Монзуль Катерина.

Ворскла - Динамо Киев

Воскресенье, 22 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Можаровский Юрий.

Колос - Александрия

Воскресенье, 22 сентября. Начало матча - 19:30

Стадион "Оболонь-Арена", Киев. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Кривушкин Дмитрий.

Восьмой тур УПЛ стартует в пятницу поединком в Днепре, где местный клуб СК Днепр-1 будет принимать львовские Карпаты. Матч обещает быть интересным . так как встречаются два примерно равных по силе команды, которые пытаются играть в атакующий футбол. Карпаты, которые перед седьмым туром возглавил Роман Санжар пока в поиске своей лучшей игры. В прошлом туре львовяне в дебютном матче Санжара сумели победить Ворсклу. Что касается Днепра, то команда Михайленко в прошлом туре проиграла Александрии в гостях 2:0.

Центральным поединком 8-го тура станет без сомнений матч в Чернигове, где Десна примет донецкий Шахтер. Звучит немного не привычно, но это будет встреча лидеров нынешнего чемпионата. Шахтер под руководством Каштру уверенно идет к чемпионству в этом сезоне, выиграв 7 из 7 предыдущих матча. Что касается Десны, то у команды Рябоконя дела тоже идут неплохо. Черниговцы идут на второй позиции, имея преимущество в 2 очка над Александрией, которая занимает третью строчку. В минувшем туре, кто-то скажет неожиданно, а кто-то, что вполне заслуженно, Десна победила в Киеве Динамо и оторвалась от киевлян в турнирной таблице на 6 очков. Учитывая все вышесказанное в Чернигове ждет болельщиков очень любопытное противостояние. Посмотрим, удастся ли команде Рябоконя создать еще одну сенсацию и остановить потрясающую серию Шахтера в УПЛ.

Динамо Киев в текущем туре отправляется в Полтаву, где будет противостоять Ворскле. Дела у киевского клуба вроде бы как начали налаживаться. Их серия из шести поединков без побед была прервана в четверг, в поединке Лиги Европы против Мальме, который команде Михайличенко удалось выиграть со счетом 1:0. У Ворсклы дела в текущем сезоне идут средне, что и отображается в турнирной таблице. Хотя даже при этом полтавчане уступают Динамо лишь одно очко. В случае, если игроки Ворсклы сумеют правильно настроиться и победить Динамо, а они могут, что уже доказывали в предыдущих встречах, то полтавская команда обойдет "бело-синих" в турнирке УПЛ.

Александрия, которая в четверг ездила в гости к Вольфсбургу на матч Лиги Европы, в 8 туре сыграет с новичком УПЛ - Колосом. Фаворит в этом матче безусловно команда Владимира Шарана, но после тяжелого вояжа в Германию, где их знатно потрепали "волки" у Колоса есть хорошая возможность разжиться одним, а может и тремя очками.

Не стоит обделять вниманием и матч в Запорожье, где встретятся претенденты на еврокубковые места Заря и Мариуполь. В прошлом сезоне Мариуполь лишил Зарю 4-й позиции в УПЛ и в этом матче команда Скрипника попробует взять реванш.