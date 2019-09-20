Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ

Смотрите фото (5)
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
15:08 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание всех матчей восьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги.

В пятницу, 20 сентября, стартует тур под номером восемь первенства Украины по футболу среди команд Премьер лиги. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отчетного тура.

Чемпионат Украины. Премьер лига - 8 тур

Днепр-1 - Карпаты

Пятница, 20 сентября. Начало матча - 19:00

Стадион "Днепр-Арена", Днепр. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Шурман Денис.

ПФК Львов - Олимпик Д

Суббота, 21 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион "Украина", Львов. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Кутаков Дмитрий.

Заря - Мариуполь

Суббота, 21 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион "Славутич - Арена", Запорожье. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Балакин Николай.

Десна - Шахтер

Воскресенье, 22 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион им. Ю. Гагарина, Чернигов. Прямая трансляция: канал "2+2". Главный арбитр - Монзуль Катерина.

Ворскла - Динамо Киев

Воскресенье, 22 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Можаровский Юрий.

Колос - Александрия

Воскресенье, 22 сентября. Начало матча - 19:30

Стадион "Оболонь-Арена", Киев. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Кривушкин Дмитрий.

Восьмой тур УПЛ стартует в пятницу поединком в Днепре, где местный клуб СК Днепр-1 будет принимать львовские Карпаты. Матч обещает быть интересным . так как встречаются два примерно равных по силе команды, которые пытаются играть в атакующий футбол. Карпаты, которые перед седьмым туром возглавил Роман Санжар пока в поиске своей лучшей игры. В прошлом туре львовяне в дебютном матче Санжара сумели победить Ворсклу. Что касается Днепра, то команда Михайленко в прошлом туре проиграла Александрии в гостях 2:0.

Карпаты одержали победу в дебютном матче Санжара

Центральным поединком 8-го тура станет без сомнений матч в Чернигове, где Десна примет донецкий Шахтер. Звучит немного не привычно, но это будет встреча лидеров нынешнего чемпионата. Шахтер под руководством Каштру уверенно идет к чемпионству в этом сезоне, выиграв 7 из 7 предыдущих матча. Что касается Десны, то у команды Рябоконя дела тоже идут неплохо. Черниговцы идут на второй позиции, имея преимущество в 2 очка над Александрией, которая занимает третью строчку. В минувшем туре, кто-то скажет неожиданно, а кто-то, что вполне заслуженно, Десна победила в Киеве Динамо и оторвалась от киевлян в турнирной таблице на 6 очков. Учитывая все вышесказанное в Чернигове ждет болельщиков очень любопытное противостояние. Посмотрим, удастся ли команде Рябоконя создать еще одну сенсацию и остановить потрясающую серию Шахтера в УПЛ.

Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)

Динамо Киев в текущем туре отправляется в Полтаву, где будет противостоять Ворскле. Дела у киевского клуба вроде бы как начали налаживаться. Их серия из шести поединков без побед была прервана в четверг, в поединке Лиги Европы против Мальме, который команде Михайличенко удалось выиграть со счетом 1:0. У Ворсклы дела в текущем сезоне идут средне, что и отображается в турнирной таблице. Хотя даже при этом полтавчане уступают Динамо лишь одно очко. В случае, если игроки Ворсклы сумеют правильно настроиться и победить Динамо, а они могут, что уже доказывали в предыдущих встречах, то полтавская команда обойдет "бело-синих" в турнирке УПЛ.

Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)

Александрия, которая в четверг ездила в гости к Вольфсбургу на матч Лиги Европы, в 8 туре сыграет с новичком УПЛ - Колосом. Фаворит в этом матче безусловно команда Владимира Шарана, но после тяжелого вояжа в Германию, где их знатно потрепали "волки" у Колоса есть хорошая возможность разжиться одним, а может и тремя очками.

Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев

Не стоит обделять вниманием и матч в Запорожье, где встретятся претенденты на еврокубковые места Заря и Мариуполь. В прошлом сезоне Мариуполь лишил Зарю 4-й позиции в УПЛ и в этом матче команда Скрипника попробует взять реванш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Карпаты, ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Новости УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
04 Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь