Скачать
Суббота, 14.09.2019
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Хэйни - Абдуллаев: видео остановки боя
Хэйни - Абдуллаев: видео остановки боя
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)

Карпаты одержали победу в дебютном матче Санжара

Карпаты одержали победу в дебютном матче Санжара
19:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Львовянам принес победу представитель Люксембурга.

В матче 7-го тура Favbet Лиги Карпаты дома обыграли Ворсклу со счетом 2:1. Это был первый поединок львовян под руководством нового главного тренера Романа Санжара.

Гости вышли вперед в концовке первого тайма после точного удара Владимира Баенко. Карпатам удалось отыграться на 70-й минуте. Кристиан Понде уверенно реализовал пенальти.

В концовке встречи Марвин Мартинс принес львовянам победу. Это первый гол представителя Люксембурга за Карпаты, защитник летом присоединился к команде.

После этой победы Карпаты набрали 8 очков и приблизились к первой шестерке. Ворскла с 7 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги.

Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)

В следующем туре Карпаты 20 сентября на выезде сыграют против СК Днепр-1. Ворскла 22 сентября дома примет Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Хантер остановил Кузьмина и нацелился на Поветкина (Видео)
04 Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
05 Гвоздик - Бетербиев: первая дуэль взглядов перед чемпионским боем (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь