Карпаты одержали победу в дебютном матче Санжара

Новости спорта:Львовянам принес победу представитель Люксембурга.

В матче 7-го тура Favbet Лиги Карпаты дома обыграли Ворсклу со счетом 2:1. Это был первый поединок львовян под руководством нового главного тренера Романа Санжара.

Гости вышли вперед в концовке первого тайма после точного удара Владимира Баенко. Карпатам удалось отыграться на 70-й минуте. Кристиан Понде уверенно реализовал пенальти.

В концовке встречи Марвин Мартинс принес львовянам победу. Это первый гол представителя Люксембурга за Карпаты, защитник летом присоединился к команде.

После этой победы Карпаты набрали 8 очков и приблизились к первой шестерке. Ворскла с 7 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги.

В следующем туре Карпаты 20 сентября на выезде сыграют против СК Днепр-1. Ворскла 22 сентября дома примет Динамо.