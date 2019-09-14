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Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)

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Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
18:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Луганской Заре едва не удалось отобрать очки у донецкого Шахтера.

В 7-м туре украинской Премьер-лиги состоялось донецкое дерби Шахтер - Заря. Горняки отпраздновали непростую победу со счетом 4:3.

Заря по ходу первого тайма вела 2:0 благодаря голам Владлена Юрченко и Владислава Кочергина, однако к перерыву Шахтер отыграл один мяч усилиями Тайсона.

Сразу же после перерыва за Шахтер в официальном матче дебютировал Евгений Коноплянка. В период с 54 по 63 минуты дублем отличился Марлос, однако за три минуты до конца основного времени счет равным сделал Богдан Леднев.

Сотворить итоговую сенсацию Заре так и не удалось — на 90-й минуте победу Горнякам принес Жуниор Мораес, который и установил итоговые 4:3.

Шахтер — Заря 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75) — Мораес.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев — Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60).

Предупреждения: Тайсон, Степаненко — Михайличенко, Иванисеня, Тымчик.

В одном из игровых эпизодов Исмаили нанес травму капитану горняков Тайсону. Полузащитник лежал на поле. когда Исмаили пробегал и случайно задел голову одноклубника. Тайсона унесли с поля на носилках. Теперь под вопросом его участие в первом матче группового раунда Лиги чемпионов против Манчестер Сити (18 сентября).

Напомним, главный тренер Шахтера Луиш Каштру не прибыл с командой в Харьков на игру против Зари. Причиной стали проблемы португальца с ухом. В отсутствие Каштру руководил Шахтером его помощник Витор Северино.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, Голы, Евгений Коноплянка.
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