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Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)

Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
19:02 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Фейсбук ФК Десна

Новости спорта:Киевское Динамо в поединке седьмого тура украинской Премьер лиги не смогло победить черниговскую Десну.

В поединке седьмого тура чемпионата Украины по футболу Динамо встречалось с черниговской Десной. Матч проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Динамо - Десна 1:2

Голы: Беседин (49) - Калитвинцев (40), Филиппов (58)

Динамо: Бойко - Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко - Кадири, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Беседин

Запасные: Бущан, Сидорчук, Шепелев, Соль, Родригес, Шабанов, Кендзера

Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой - Богданов, Огиря - Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов - Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Кузик, Хлебас, Конопля, Дегтярев

Видео матча:

Динамо начало поединок против Десны с большим желанием забить быстрый гол, но не все получалось в атаке команды Михайличенко. Защита гостей сумела справиться со стартовым натиском киевлян и затем выровняв игру, начали черниговчане строить и свои атаки. Десна провела несколько хороших атак и в итоге на 40 минуте сумела добиться успеха. Именно подопечные Рябоконя открыли счет в игре, благодаря усилиям Картушова и Калитвинцева, который и забил гол в ворота Бойко. Динамовцы имели возможность сравнять счет еще до перерыва, но мяч после удара Де Пены, по мнению арбитра, не пересек линию ворот Паста, соответственно взятие ворот не было зафиксировано.

Видео гола Калитвинцева:

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Во втором тайме Динамо вышло еще более заряженным и начало очень активно создавать проблемы обороне Десны. Это дало свои плоды и уже на 49 минуте Беседин сравнял счет в игре, расторопнее всех сыграв в штрафной площадке и добил мяч в ворота после удара Родригеса.

Видео гола Беседина:

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Но не долго музыка играла для Динамо, на 58 минуте игры Калитвинцев прошел по правому флангу, сделал пас в штрафную на Филиппова и тот шикарным ударом пяткой отправил мяч в дальний угол ворот Бойко.

Видео гола Филиппова:

Победа в Киеве позволила Десне единолично закрепиться на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, в то время как Динамо застряло на пятой строчке. У черниговчан в активе 14 очков, у команды Михайличенко - 8.

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В следующем туре УПЛ Динамо сыграет против полтавской Ворсклы, а Десна в Чернигове будет принимать действующего чемпиона Украины - донецкий Шахтер.

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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