Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии

Новости спорта:Бразильский форвард сборной Украины Жуниор Мораес рассказал очень любопытный факт из своей карьеры.

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о возможном в прошлом сценарии его карьеры.

"В то время, когда ко мне был интерес, я хотел поиграть за "Стяуа" и, следовательно, за сборную Румынии.

Я чувствовал себя очень хорошо здесь. Румыния - гостеприимная страна, где у меня осталось много приятных впечатлений и опыта, которым я дорожу даже сегодня. Но я связал свою карьеру с Украиной.

Вероятно, мое возвращения в Румынию все еще ожидают, особенно в ближайшем будущем. Я был бы счастлив, если бы вернулся в эту страну. Я бы сделал это с большим удовольствием", - рассказал Жуниор Мораес.