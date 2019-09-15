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Экс-тренер Карпат: Динамо может и не выйти из группы ЛЕ

Экс-тренер Карпат: Динамо может и не выйти из группы ЛЕ
11:06 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок и тренер Карпат Степан Юрчишин считает, что если в Динамо не изменится игра, то клуб может и не выйти в следующий раунд ЛЕ.

Бывший футболист и тренер Карпат Степан Юрчишин поделился мыслями относительно шансов наших клубов в еврокубках.

"В матчах чемпионата Украины Шахтер выглядит сильно. Но для Лиги чемпионов – это не показатель, поскольку там совсем другой уровень оппонентов. Впрочем, я считаю, что из группы дончане должны выходить. Конечно, безоговорочным фаворитом их группы является Манчестер Сити.

Но и Аталанту и тем более загребское Динамо Шахтер обязан побеждать. Я думаю, класс игроков Шахтера выше, поэтому невыход из группы для дончан однозначно будет провалом.

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В Александрии соперники серьезные: Вольфсбург, Гент и Сент-Этьен. Понятно, что александрийцы считаются андердогами, но без боя они не сдадутся ни в одном из матчей. Я хорошо знаю Владимира Шарана – этот тренер умеет ставить командную игру и настраивать игроков на стопроцентную самоотдачу.

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Очень важно для Александрии будет удачно сыграть первый матч и желательно в каждой игре открывать счет первыми – тогда будет вера в себя. Поэтому я бы не стал говорить, что шансов на выход из группы у александрийцев нет. Главное, чтобы не было провалов в игре, как мы это видели в некоторых матчах чемпионата Украины.

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А относительно Динамо... Если ничего в игре киевлян не изменится, то они вполне могут в Лиге Европы и не выйти из группы", – рассказал Юрчишин в интервью Zik.ua.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Александрия, Новости футбола, Степан Юрчишин.
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