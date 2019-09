Гвардиола уже поздравил Ливерпуль с чемпионством (Видео)

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о неожиданном поражении своей команды Норвичу в матча пятого тура английской Премьер-лиги (3:2). Испанский специалист иронично поздравил Ливерпуль с чемпионством, поскольку "горожане" отстают от подопечных Клоппа уже на 5 очков.

"Поздравляю, Ливерпуль. Ты чемпион. Сейчас сентябрь и что? Мы оправимся, будем тренироваться и снова выйдем на поле. Мы потеряли пять очков. С Тоттенхэмом мы играли очень здорово. Сейчас нам нужно составить план и двигаться дальше", – приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Man City 2-2 Spurs

Norwich 3-2 Man City

“Congratulations Liverpool, you are the Champions.”

Pep Guardiola reacts to Man City being 5 points behind Liverpool in September. pic.twitter.com/7OWuWpsZsb

— SPORF (@Sporf) September 14, 2019