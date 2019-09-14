Ливерпуль обыграл Ньюкасл: дубль на счету Мане (Фото)

Новости спорта:Ливерпуль первым пропустил, но сумел добыть уверенную победу.

Пятый тур английской Премьер-лиги открывал матч на Энфилде - Ливерпуль принимал Ньюкасл. Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Довольно неожиданно на 7-й минуте счёт открыл защитник Ньюкасла Йетро Виллемс. На 28-й минуте нападающий Ливерпуля Садио Мане отправил в ворота гостей ответный мяч. В конце первого тайма, на 40-й минуте, Мане оформил дубль и вывел мерсисайдский клуб вперёд.

Во втором тайме полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах упрочил преимущество хозяев на 72-й минуте.

Таким образом, Ливерпуль сохранил лидерство в чемпионате, добыв 5-ю победу подряд (15 очков), у Ньюкасла - 4 очка и 16 место.

К слову, для Ливерпуля эта победа стала 14-й в чемпионате - последним, кто отбирал очки у мерсисайдцев был Эвертон.

Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед 3:1

Голы: Мане, 28, 40, Салах, 72 — Виллемс, 8.

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлейн (Милнер, 74), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84) — Салах, Мане, Ориги (Фирмино, 37).

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт (Манкильо, 67), Шер (Фернандес, 80), Лассельс, Дамметт, Виллемс — Атсу, Хейден, Шелви, Альмирон (Муто, 67) — Жоэлинтон.