Известный тренер назвал два самых сильных английских клуба на сегодня

Новости спорта:Североирландский специалист считает Ливерпуль и Манчестер Юнайтед величайшими клубами Англии.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс высказался в преддверии матча 5-го тура АПЛ с Манчестер Юнайтед.

"Мне посчастливилось поработать в Ливерпуле, и я понимаю уровень таких клубов.

Ливерпуль» и Манчестер Юнайтед на сегодняшний день являются двумя сильнейшими клубами в стране. Есть и другие замечательные клубы, но эти два с точки зрения мирового статуса превосходят всех остальных.

Возможно, манкунианцы не достигли того, чего хотели за последние несколько лет, но с ними все еще тяжело играть на выезде. Знаю, что Лестер не выигрывал на Олд Траффорд уже 21 год», – сказал Роджерс.