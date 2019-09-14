Украинский форвард забил "спасительный" гол пяткой в Финляндии (Видео)

Новости спорта:Украинский нападающий Денис Олейник отметился эффектным голом в Финляндии.

Воспитанник киевского "Динамо" Денис Олейник когда-то успешно играл за "Металлист" и "Днепр", пробовал свои силы в Нидерландах и Германии. Однако сейчас 32-летний атакующий хавбек выступает в Финляндии, где со своей командой СИК по итогам первой части чемпионата попал в группу, команды которой будут бороться за сохранение прописки в элите.

В пятницу, 13-го сентября СИК принимал ВПС и проигрывал, начиная с 14-й минуты. Однако в итоге хозяевам удалось избежать поражения благодаря стараниям украинского игрока. На 88-й минуте он, приняв прострел слева, пятой пробил в угол. Ничья 1:1 в итоге.

Добавим, что СИК не может победить уже в семи матчах подряд. Сейчас команда украинца вторая в группе неудачников. Для Дениса Олейника это уже восьмой гол в сезоне в 22-м сыгранном матче.