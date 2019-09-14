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"Главное - объединиться": Михайличенко о ближайших матчах Динамо (Видео)

"Главное - объединиться": Михайличенко о ближайших матчах Динамо (Видео)
07:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал про подготовку команды на ближайшие игры УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал про подготовку команды к матчем УПЛ и состояние футболистов команды. Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

"Игроки вернулись со сборных в разном состоянии - кто-то провел две игры, кто-то - одну. Кто-то выиграл, а кто-то проиграл, поэтому всегда приезжают в разном состоянии, в том числе психологическом. Самое главное - опять объединиться. И чтобы отключились игроки от проблем сборных и нужно настраиваться на волну Динамо.

У нас сейчас будет интересный, трудный, важный график, где много матчей, много разъездов. Матч с Десной очень важен и с психологической точки зрения, и с турнирной. Как ни странно, будем играть с одним из лидеров, который целенаправленно готовился к этому матчу. Они выезжали в Турцию на 10 дней.

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Все ребята помнят, что были сложные матчи с Олимпиком и Зарей. Десна хорошо стартовала, взяла основные очки на выезде. Они подготовлены и сыграны. Состав определю в день игры", - сказал Михайличенко.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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