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Крученный гол Томори, неудержимый Абрахам: Челси разорвал Вулверхэмптон (Видео)

Крученный гол Томори, неудержимый Абрахам: Челси разорвал Вулверхэмптон (Видео)
10:38 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 5-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон - Челси.

Челси оказался сильнее в голевой перестрелке с Вулверхэмптоном в рамках 5-го тура АПЛ.

Челси градом голов засыпал хозяев. Лондонцы уходили на перерыв с преимуществом в три мяча, два из которых забил молодой форвард "синих" Тамми Абрахам.

Во втором тайме Тамми продолжил свою феерию, забив третий гол, но и этого ему оказалось мало. Абрахам отметился и четвертым голом, однако в свои ворота. Стоит отметить, что Тамми стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился хет-триком и автоголом в одном матче.

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Перед финальным свистком соперники еще раз обменялись голами – 2:5.

Вулверхэмптон - Челси 2:5

Голы: Саисс, 69, Кутроне, 85 – Томори, 31, Абрахам, 34, 41, 55, Маунт, 90+6

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Коуди, Вальехо, Кастро, Саисс, Дендонкер (Кутроне, 46), Моутинью, Рубен Невеш, Траоре (Доэрти, 56), Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Диогу Жота

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 70), Виллиан, Маунт, Рюдигер (Зума, 46), Абрахам (Батшуайи, 77)

Предупреждения: Абрахам, Кристенсен, Саисс.

Победа зафиксировала Челси на 6-й строчке. Вулверхэмптон – 19-й.

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